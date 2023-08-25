Під завершення календарного літа компанія Ford показала новачка наступного сезону відпочинку: дебютний автокемпер 2024 Ford Transit Custom Nugget - прямий конкурент VW California.

Американський та німецький виробники практично один в один повторилися в габаритних розмірах кемпера, мають схожість за конструкцією спального місця на даху. Їх прем’єра відбудеться на Caravan Salon у німецькому місті Дюссельдорф, що стартує 25 серпня й буде проходити до 3 вересня.

Volkswagen Multivan T7 2024 модельного року на базі California має такий же розмір. Отож, шанувальники караванінгу стануть свідками незвичайної конкурентної боротьби двох світових автолідерів за клієнта.

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Ford сподівається перетягнути на себе прибічників за рахунок нового покоління Transit / Tourneo Custoоm з сучасною платформою та незалежною задньою підвіскою, на якому побудовано новий кемпер Nugget. Багато приємного можна чекати від універсального планування салону з усілякими зонами. Він тут розрахований на чотирьох осіб.

Потенційним клієнтам обіцяна покращена динаміка водіння і лінійка силових агрегатів, з поміж яких буде гібридний варіант, що підключається до електромережі. Ця версія PHEV з 2,5-літровим бензиновим двигуном і одним електродвигуном виробляє 229 к.с. (171 кВт / 232 к.с.). Акумулятор ємністю 11,8 кВт-год забезпечить 50 км ходу з нульовим рівнем викидів у звичайному Transit/Tourneo Custom.

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Nugget з двигуном ICE має 2,0-літровий дизель EcoBlue потужністю 168 к.с. (125 кВт / 170 к.с.) та 8-ступінчасту АКП. Також обіцяно повнопривідні варіанти кемперів для тих, хто часто подорожує поза проторованими шляхами. А ось про повністю електричний Nugget Ford e-Transit Custom виробник дипломатично змовчав.

Щодо облаштування салону, то інтер’єр орієнтований на житловий простір з "багатозональним" плануванням окремих місць для приготування їжі, проживання та сну.

Похилий дах з електронним управлінням, де розміщено верхнє ліжко, трансформується краще за рахунок нової самоскладної тканини. Він поставляється з додатковими сонячними панелями для зарядки батареї. Передні сидіння з підігрівом можуть повертатися на 180 градусів, створюючи вітальню, обідню або робочу зону в поєднанні з розкладним столиком і заднім диваном-лавкою.

Міні-кухня розміщена у задній частині фургона і має L-подібне розташування. Поруч з кухнею є душ з гарячою/холодною водою, який можна об’єднати дверима багажника з додатковим наметом.

Ford Transit Custom Nugget вже доступний для замовлення у дилерів Ford. Ціни в Німеччині стартуватимуть від 76 500 євро. Поставки розпочнуться у комплектації Titanium з дизельним двигуном навесні 2024 року. Решта версій, у т.ч. гібридна, з’являться протягом наступних 12 місяців.