Он проезжает 402 метра менее чем за 8 секунд и делает это в полной тишине.

Этот прототип от инженеров Ford имеет 1 400 лошадиных сил и впечатляющую скорость на финише скоростного заезда на четверть мили в 273 км/ч.

Читайте также: 2 тысячи километров на одном заряде: аккумулятор нового типа начнут выпускать в следующем году

Cobra Jet – это название особых версий Mustang 1960-х годов, которые были посвящены дрэг-рейсингу, гонкам на 402 метра. Сегодня такие "Мустанги" особенно ценятся коллекционерами за редкость, и для нового поколения Ford хотят обеспечить такие же условия. "Голубой овал" выпустит только 68 экземпляров современных Ford Mustang Cobra Jet. Мощность модифицированного 5,2-литрового V8 турбо производитель не называет, но уверяет, что покупатели получат машину, способную проходить четверть мили за 8 секунд и иметь на выходе скорость в 240 км/ч.

Для продвижения современного Cobra Jet специалисты Ford Performance создали одноименный проект... с электромотором. Технические характеристики прототипа компания не разглашает, однако известно, что производительность электродвигателя составляет 1 044 киловатт – это 1 419 лошадиных сил. На задние колеса электрический Mustang направляет крутящий момент в 1 491 ньютон-метров.

Ford Performance все еще финализируют доводку Cobra Jet 1400 и планирует выступить с ним на гонках в течение этого года. Весь опыт от работы над проектом Cobra Jet 1400 и технологические решения Ford Performance обещает использовать в серийных спортивных электрокарах в будущем.

Также интересно: Tesla Model S Performance теперь разгоняется до 100 км/ч за 2,3 секунды