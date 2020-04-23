Він проїжджає 402 метри менш, ніж за 8 секунд і робить це майже у повній тиші.

Цей прототип від інженерів Ford має 1400 кінських сил і вражаючу швидкість на фініші швидкісного заїзду на чверть милі у 273 км/год.

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Cobra Jet – це назва особливих версій Mustang 1960-х років, які були присвячені дрег-рейсінгу, перегонам на 402 метри. Сьогодні такі “Мустанги” особливо цінуються колекціонерами за рідкість і для нового покоління Ford забезпечити такі ж умови. “Блакитний овал” випустить лише 68 примірників сучасних Ford Mustang Cobra Jet. Потужність модифікованого 5,2-літрового V8-турбо виробник не називає, але запевняє, що покупці отримають машину, здатну проходити чверть милі за 8 секунд і мати на виході швидкість у 240 км/год.

Для промоції сучасного Cobra Jet спеціалісти Ford Performance створили одноіменний проект… з електромотором. Технічні характеристики прототипа компанія не розголошує, однак відомо, що продуктивність електродвигуна становить 1044 кіловат – це 1419 кінських сил. На задні колеса електричний Mustang надсилає крутний момент у 1491 ньютон-метрів.



Ford Performance усе ще фіналізує доводку Cobra Jet 1400 і планує виступити з ним на перегонах пізніше цього року. Увесь досвід від роботи над проектом Cobra Jet 1400 і технологічні рішення Ford Performance обіцяє використати у серійних спортивних електрокарах в майбутньому.

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