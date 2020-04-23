Це на 0,2 секунди краще, ніж раніше.

Усе, що потрібно зробити власникам, для покращення динаміки їх електрокарів – завантажити останню версію програмного забезпечення.

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Від самого початку автомобільної історії водії “прокачували” свої машини, щоб зробити їх швидшими. Раніше, доля секунди в динаміці вимагала значних зусиль та витрат – встановити ширші колеса, вихлоп-прямоток, попрацювати над трансмісією. З появою в машинах електронних блоків управління, робити це можна ще й за допомогою ноутбука, мотка дротів та програмування. Але для власників електрокарів Tesla усе значно простіше – потрібно просто натиснути “так” на сенсорному екрані машини і завантажити оновлення через Wi-Fi.

Після оновлення електроніки, Tesla Model S Performance зможе прискорюватись з місця до першої сотні за 2,3 секунди, замість 2,5. Разом з новою функцією Cheetah Stance, що з’явилась у попередній версії програмного забезпечення Tesla, повнопривідні електрокари матимуть справді блискавичну динаміку, якій позаздрять навіть деякі гоночні автомобілі.

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