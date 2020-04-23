Это на 0,2 секунды лучше, чем раньше.

Все, что нужно сделать владельцам, для улучшения динамики их электрокаров – скачать последнюю версию программного обеспечения.

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С самого начала автомобильной истории водители "прокачивали" свои машины, чтобы сделать их быстрее. Ранее, доля секунды в динамике требовала значительных усилий и затрат – установить более широкие колеса, выхлоп-прямоток, поработать над трансмиссией. С появлением в машинах электронных блоков управления, делать это можно еще и с помощью ноутбука, мотка проводов и программирования. Но для владельцев электрокаров Tesla все гораздо проще – нужно просто нажать “да” на сенсорном экране машины и загрузить обновления через Wi-Fi.

После обновления электроники, Tesla Model S Performance сможет ускоряться с места до первой сотни за 2,3 секунды, вместо 2,5. Вместе с новой функцией Cheetah Stance, что появилась в предыдущей версии программного обеспечения Tesla, полноприводные электрокары будут иметь действительно молниеносную динамику, которой позавидуют даже некоторые гоночные автомобили.

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