А пока интригует тизером.

Премьера нового поколения Ford Kuga состоится 2 апреля на специальном мероприятии. Новый кроссовер получит свежий дизайн и технические решения, которые позволят ему стать более современным.

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По непонятным причинам информация о дебюте второго поколения Ford Kuga появилась не на официальном сайте производителя или ином глобальном медиа-ресурсе, а на Facebook-странице Ford Румыния. Тем не менее, информация достоверна – новинку презентуют 2 апреля.

Судя по короткому видео, дизайн Ford Kuga выполнен в стиле последнего поколения Ford Focus. Автомобиль получит новые светодиодные фары, а название модели будет написано на двери багажника – в точности как у Focus. Это и не удивительно, учитывая, что Kuga делит с хэтчбеком одну платформу.



Также мы заметили в ролике круглый селектор коробки передач, который намекает на появление у "Куга" новой 8-ступенчатой АКПП. Ранее компания также сообщала о появлении в новом поколении модели гибридной модификации.

Премьера нового Ford Kuga должен состояться в Амстердаме на мероприятии Go Further. Там же американская марка представит гибридные Ford Focus и Ford Fiesta, а также полностью новый кроссовер, который в линейке марки займет место между Ford EcoSport и Ford Kuga.

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