А поки що інтригує тізером.

Прем'єра нового покоління Ford Kuga відбудеться 2 квітня на спеціальному заході. Новий кросовер отримає свіжий дизайн і технічні рішення, які дозволять йому стати більш сучасним.

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З незрозумілих причин інформація про дебют другого покоління Ford Kuga з’явилась не на офіційному сайті виробника чи іншому глобальному медіа-ресурсі, а на Facebook-сторінці Ford Румунія. Тим не менш, інформація достовірна – новинку презентують 2 квітня.

Судячи з короткого відео, дизайн Ford Kuga виконаний у стилі останнього покоління Ford Focus. Автомобіль отримає нові світлодіодні фари, а назва моделі буде написана на дверцятах багажника – точнісінько як у Focus. Це й не дивно, враховуючи, що Kuga ділить з хетчбеком одну платформу.



Такж ми помітили у ролику круглий селектор коробки передач, який натякає на появу у “Куга” нової 8-ступінчатої АКПП. Раніше компанія також повідомляла про появу у новому поколінні моделі гібридної модифікації.



Прем’єра нового Ford Kuga має відбутись у Амстердамі на заході Go Further. Там же американська марка представить гібридні Ford Focus і Ford Fiesta, а також повністю новий кросовер, який в лінійці марки займе місце між Ford EcoSport і Ford Kuga.

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