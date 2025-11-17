Ford попрощался с легендарной моделью Focus после 27 лет производства

На заводе Ford Saarlouis в Германии 15 ноября сошел с конвейера последний Ford Focus. После 27 лет непрерывного производства компания окончательно остановила выпуск модели, которая в свое время произвела настоящую революцию среди компактных авто. Об этом сообщает AutoEvolution.

Кстати для чего Ford хочет установить магниты в дверях

Как все начиналось

Первый Ford Focus появился в 1998 году - и сразу стал революцией. Он заменил Escort и показал, что даже компакт может быть стильным и интересным в управлении. Новый дизайн, подвеска, дарившая удовольствие на виражах, и баланс между комфортом и азартом сделали Focus эталоном среди семейных авто.

Для молодых водителей это был первый “настоящий” драйверский автомобиль, а для семей - практичный и надежный ежедневный транспорт. Ford сумел сделать из Focus глобальный продукт: одна платформа, что одинаково хорошо чувствовала себя и в Берлине, и в Бостоне.

Осенью и зимой владельцы полноприводных автомобилей имеют ощутимое преимущество перед обычными легковушками. SUZUKI S-CROSS можно выбрать с приводом 4х4 уже в базовой версии. К тому же система ALLGRIР позволяет выбрать один из четырех режимов езды для различных дорожных и погодных условий. Рекламная информация

Конец эпохи

Последний Focus - белый пятидверный хэтчбек - сошел с конвейера завода Ford Saarlouis в Германии 15 ноября 2025 года. Без фанфар, без специального прощального издания - лишь несколько фото от работников, которые выложили момент в соцсети. Так завершилась история одного из самых известных европейских автомобилей.

Остановка производства не стала сюрпризом: Ford еще в 2022 году объявил, что постепенно будет отказываться от классических легковушек, переходя на электрические модели.





Генеральный директор Ford Джим Фарли объяснил это просто: “Мы выходим из бизнеса скучных автомобилей”. То есть компания решила сконцентрироваться на “иконических” моделях - внедорожниках, пикапах и кроссоверах. Focus, Fiesta, Mondeo и даже Ka - все они ушли в историю, потому что перестали быть прибыльными.

Разработка новых поколений становилась все дороже, а прибыли - все меньше. Такой шаг, однако, больно ударил по позициям марки: доля Ford в Европе упала с 7,2% в 2015 году до 3,3% в 2025-м.

Кстати выбираем автомобиль для родителей

А что взамен?

Пока конкуренты - Volkswagen, Renault, Peugeot - продолжают продавать миллионы Golf, Clio или 208, Ford пытается перезапустить свой европейский бизнес с чистого листа.

Компания готовит новый среднеразмерный кроссовер, который ожидают в 2027 году, а также два электрических SUV - Explorer и Capri, разработанные на платформе Volkswagen MEB. Формально они занимают нишу Focus, но по духу - это уже совсем другая история.

Тем временем завод в Саарлуе остался без будущего - пока Ford не имеет для него новой модели и не подтвердил продажу или перепрофилирование.

Память о драйверском характере

Focus оставил после себя не просто миллионы проданных авто, а целую эпоху. Он был примером того, что даже обычный хэтчбек может приносить удовольствие за рулем.

Его последний экземпляр не стал “коллекционным”, но символично подвел итог: эра драйверских массовых автомобилей закончилась - и началась эра электрических кроссоверов.