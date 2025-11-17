Ford попрощався з легендарною моделлю Focus після 27 років виробництва

На заводі Ford Saarlouis у Німеччині 15 листопада зійшов із конвеєра останній Ford Focus. Після 27 років безперервного виробництва компанія остаточно зупинила випуск моделі, яка свого часу зробила справжню революцію серед компактних авто. Про це повідомляє AutoEvolution.

Як усе починалося

Перший Ford Focus з’явився у 1998 році — і відразу став революцією. Він замінив Escort і показав, що навіть компакт може бути стильним і цікавим у керуванні. Новий дизайн, підвіска, що дарувала задоволення на віражах, і баланс між комфортом і азартом зробили Focus еталоном серед сімейних авто.

Для молодих водіїв це був перший “справжній” драйверський автомобіль, а для сімей — практичний і надійний щоденний транспорт. Ford зумів зробити з Focus глобальний продукт: одна платформа, що однаково добре почувалася і в Берліні, і в Бостоні.

Кінець епохи

Останній Focus — білий п’ятидверний хетчбек — зійшов із конвеєра заводу Ford Saarlouis у Німеччині 15 листопада 2025 року. Без фанфар, без спеціального прощального видання — лише кілька фото від працівників, які виклали момент у соцмережі. Так завершилася історія одного з найвідоміших європейських автомобілів.

Зупинка виробництва не стала сюрпризом: Ford ще у 2022 році оголосив, що поступово відмовлятиметься від класичних легковиків, переходячи на електричні моделі.





Генеральний директор Ford Джим Фарлі пояснив це просто: “Ми виходимо з бізнесу нудних автомобілів”. Себто компанія вирішила сконцентруватися на “іконічних” моделях — позашляховиках, пікапах і кросоверах. Focus, Fiesta, Mondeo і навіть Ka — усі вони пішли в історію, бо перестали бути прибутковими.

Розробка нових поколінь ставала дедалі дорожчою, а прибутки — дедалі меншими. Такий крок, однак, боляче вдарив по позиціях марки: частка Ford у Європі впала з 7,2% у 2015 році до 3,3% у 2025-му.

А що натомість?

Поки конкуренти — Volkswagen, Renault, Peugeot — продовжують продавати мільйони Golf, Clio чи 208, Ford намагається перезапустити свій європейський бізнес із чистого аркуша.

Компанія готує новий середньорозмірний кросовер, який очікують у 2027 році, а також два електричні SUV — Explorer і Capri, розроблені на платформі Volkswagen MEB. Формально вони займають нішу Focus, але за духом — це вже зовсім інша історія.

Тим часом завод у Саарлуї залишився без майбутнього — наразі Ford не має для нього нової моделі й не підтвердив продаж чи перепрофілювання.

Пам’ять про драйверський характер

Focus залишив по собі не просто мільйони проданих авто, а цілу епоху. Він був прикладом того, що навіть буденний хетчбек може приносити задоволення за кермом.

Його останній екземпляр не став “колекційним”, але символічно підбив підсумок: ера драйверських масових автомобілів закінчилася — і почалася доба електричних кросоверів.