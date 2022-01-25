Мощность названа примерно, но известно, что ее обеспечит 3-литровый турбомотор V6.

"Самый мощный серийный Bronco всех времен", "Экстремальный внедорожник для дикого бездорожья", "Спорткар для пустыни", "Первый в мире SUV, созданный с опытом краулеров Ultra4 Racing" – Ford не жалел ярких эпитетов и эффектных формулировок для описания самой продуктивной версии, но в технических характеристиках оставил пробелы для полноценного дебюта 3 февраля в рамках гонки King of the Hammers.

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Подход спортивного подразделения Ford Performance к разработке Bronco Raptor прекрасно освещает тот факт, что презентационное видео о шасси внедорожника почти вдвое длиннее кинематографического промо-ролика. Оба видео встроены ниже.

Ford сообщил, что мощность трехлитровой "турбошестерки" EcoBoost под капотом Bronco Raptor составляет "более 400 лошадиных сил". У этой версии Bronco будет особый режим движения Baja Mode для максимальной производительности в скоростных заездах по пустыне. Инженеры Ford Performance тесно сотрудничали с командами чемпионата Ultra4 – экстремальной гонки на бездорожье. В презентационном видео внедорожник запечатлен в тех же локациях калифорнийской пустыни, где проходит эта гонка.

Внедорожник с хищным никнеймом Raptor радикально отличается от базовой модели в технике, а вот внешние изменения не слишком бросаются в глаза. Экстремальная версия получила радиаторную решетку с названием марки вместо обозначения модели, а также интегрированными прожекторами. Дополнительная оптика также встроена в передний бампер. Карбоновые зеркала, рейлинги на крыше, более развитые пластиковые надкрылки колесных арок, 17-дюймовые диски с шинами BFGoodrich KO2 – это то, что выдает хищную суть Raptor.

Фото: Ford Bronco Raptor / Ford

Стараниями Ford Performance внедорожник получил на 50 процентов более жесткий на кручение кузов, перенастроенную подвеску High-Performance OffRoad Stability Suspension (HOSS) на долгоходных амортизаторах Fox 3.1 Live Valve. Клиренс внедорожника увеличился до 33 сантиметров, а колея расширилась до 187 сантиметров. Ходы подвесок увеличились на 60 и 40 процентов, до 330 и 355 миллиметров соответственно. В салоне установлены сиденья Ford Performance, адаптивный круиз-контроль и акустическая система B&O с десятью динамиками.

Хотя подробную информацию о силовом агрегате Bronco Raptor компания Ford придержала, некоторые аспекты все же раскрыла. Помимо примерной цифры мощности известно, что внедорожник оснащается 10-скоростной автоматической коробкой передач, а раздаточная коробка полноприводной трансмиссии имеет коэффициент понижающей передачи 3,06:1.

Bronco Raptor будет исключительно пятидверным. Полноценный дебют джипа состоится 3 февраля в рамках старта в чемпионате King of the Hammers. Дилеры в США начнут принимать заказы в марте – тогда будут обнародованы цены. Получать машины покупатели начнут летом.