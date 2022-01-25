Потужність названа приблизно, але відомо, що її забезпечить 3-літровий V6 турбомотор.

“Найпотужніший серійний Bronco усіх часів”, “Екстремальний позашляховик для дикого бездоріжжя”, “Спорткар для пустелі”, “Перший у світі SUV, створений з досвідом краулерів Ultra4 Racing” – Ford не шкодував яскравих епітетів та ефектних формулювань для опису найпродуктивнішої версії свого позашляховика, але в технічних характеристиках залишив прогалини для повноцінного дебюту 3 лютого у рамках перегонів King of the Hammers.

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Підхід спортивного підрозділу Ford Performance до розробки Bronco Raptor чудово висвітлює той факт, що презентаційне відео про шасі позашляховика майже вдвічі довше за кінематографічний промо-ролик. Обидва відео вбудовано нижче.

Ford повідомив, що потужність трилітрової “турбошістки” EcoBoost під капотом Bronco Raptor становить “понад 400 кінських сил”. У цієї версії Bronco буде особливий режим руху Baja Mode для максимальної продуктивності у швидкісних заїздах пустелею. Інженери Ford Performance тісно співпрацювали з командами чемпіонату Ultra4 – екстремальних перегонів на бездоріжжі. У презентаційному відео позашляховик зафільмований у тих же локаціях каліфорнійської пустелі, де проходять ці перегони.

Позашляховик з хижим нікнеймом Raptor радикально відрізняється від базової моделі у техніці, а от зовнішні зміни не надто впадають в око. Екстремальна версія отримала радіаторну решітку з назвою марки, замість позначення моделі, а також інтегрованими прожекторами. Додаткова оптика також вмонтована у передній бампер. Карбонові дзеркала, рейлінги на даху, більш розвинені пластикові надкрилки колісних арок, 17-дюймові диски з шинами BFGoodrich KO2 – це те, що також видає хижу суть Raptor.

Фото: Ford Bronco Raptor / Ford

Стараннями Ford Performance позашляховик отримав на 50 відсотків жорсткіший на кручення кузов, переналаштовану підвіску High-Performance OffRoad Stability Suspension (HOSS) на довгохідних амортизаторах Fox 3.1 Live Valve. Кліренс позашляховика збільшився до 33 сантиметрів, а колія розширилася до 187 сантиметрів. Ходи підвісок збільшилися на 60 та 40 відсотків, до 330 та 355 міліметрів, відповідно. У салоні встановлені сидіння Ford Performance, адаптивний круїз-контроль та акустичну система B&O з десятьма динаміками.

Хоча детальну інформацію про силовий агрегат Bronco Raptor компанія Ford притримала, деякі аспекти все ж розкрила. Крім приблизної цифри потужності відомо, що позашляховик оснащується 10-швидкісною автоматичною коробкою передач, а роздаткова коробка повнопривідної трансмісії має коефіцієнт понижувальної передачі 3,06:1.

Bronco Raptor буде виключно п'ятидверним. Повноцінний дебют позашляховика відбудеться 3 лютого у рамках старту в чемпіонаті King of the Hammers. Дилери у США почнуть приймати замовлення у березні – тоді ж будуть оприлюднені ціни. Отримувати машини покупці почнуть влітку.