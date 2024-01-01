Ford тестирует рестайлинговый Mondeo

Шпионы Carscoops поделились новыми снимками прототипа обновленного Mondeo. Седан имеет сплошной камуфляж передней и задней частей, что скрывает основные изменения дизайна. Однако, заметно, что автомобиль получил новую решетку радиатора с новой оптикой.

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Она частично покрыта маскировкой, однако можно заметить новые узкие дневные ходовые огни. Профиль модели в целом выглядит идентично, но камуфляж также покрывает пороги. Изменения в задней части менее значительны, но стоит ожидать появление обновленных задних фонарей и модифицированного бампера. Диффузор и выхлопная система также, кажется, будут пересмотрены.

Интересно, что салон также покрыли камуфляжем. Инсайдеры отмечают, что стоит ожидать совершенно новый интерьер с 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов и 27-дюймовым дисплеем мультимедиа с отдельным экраном для пассажира. В то же время какие именно силовые агрегаты получит новинка пока неизвестно.

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В Китае Ford Mondeo доступен с 1,5-литровым EcoBoost на 190 л.с. и 258 Нм крутящего, а также с 2,0-литровым EcoBoost на 254 л.с. и 393 Нм. Кроме того, покупатели также могут получить электрифицированные версии с дополнительным электромотором с суммарной мощностью системы в 208 или 309 “лошадей”.