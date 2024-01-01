Ford тестує рестайлінговий Mondeo

Шпигуни Carscoops поділились новими знімками прототипу оновленого Mondeo. Седан має суцільний камуфляж передньої та задньої частин, що приховує основні зміни дизайну. Однак, помітно, що автомобіль отримав нову решітку радіатора з новою оптикою.

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Вона частково покрита маскуванням, проте можна помітити нові вузькі денні ходові вогні. Профіль моделі загалом виглядає ідентично, але камуфляж також покриває пороги. Зміни в задній частині менш значні, але варто очікувати появу оновлених задніх ліхтарі та модифікованого бампера. Дифузор та вихлопна система також, здається, будуть переглянуті.

Цікаво, що салон також покрили камуфляжем. Інсайдери зазначають, що варто очікувати абсолютно новий інтер’єр з 12,3-дюймовою цифровою панеллю приладів та 27-дюймовим дисплеєм мультимедіа з окремим екраном для пасажира. Водночас які саме силові агрегати отримає новинка наразі невідомо.

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В Китаї Ford Mondeo доступний з 1,5-літровим EcoBoost на 190 к.с. й 258 Нм крутного, а також з 2,0-літровим EcoBoost на 254 к.с. й 393 Нм. Крім того, покупці також можуть отримати електрифіковані версії з додатковим електромотором з сумарною потужністю системи у 208 або 309 “коней”.