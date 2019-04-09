После того, как американский концерт Ford полностью вышел с российского рынка, все силы он бросил на наиболее перспективный в мире китайский.

Американский автопроизводитель Ford объявил о планах в течение ближайших трех лет вывести на рынок более 30 новых автомобилей, созданных именно для китайских потребителей. Модели будут представлены под брендами Ford и Lincoln, среди них по крайней мере десять будут электрическими.

Об этом говорится в стратегии концерна "Ford Китай 2.0". Согласно этой концепции, Ford откроет четыре центра разработки новых продуктов в Китае.

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"Китай является лидером в мире по разработке "умных транспортных средств", также эта страна является ключевой частью глобального видения Форда на будущее. Мы рады видеть больше продуктов, разработанных в Китае, и для Китая", – сказал президент и главный исполнительный директор Ford Джим Хакетт.

На конференции "Ford China 2.0" компания также показала SYNC+, новую информационно-развлекательных систему, разработанную совместно с китайским IT-гигантом Baidu для китайских потребителей.

Напомним, что Ford представил несколько новинок одновременно.