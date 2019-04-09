Після того, як американський концерт Ford повністю вийшов з російського ринку, всі сили він кинув на найбільш перспективний у світі китайський.

Американський автовиробник Ford оголосив про плани протягом найближчих трьох років вивести на ринок більш ніж 30 нових автомобілів, створених саме для китайських споживачів. Моделі будуть представлені під брендами Ford та Lincoln, серед них принаймні десять будуть електричними.

Про це йдеться у стратегії концерну "Ford Китай 2.0". Згідно цієї концепції, Ford відкриє чотири центри розробки нових продуктів у Китаї.

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"Китай є лідером у світі з розробки "розумних транспортних засобів", також ця країна є ключовою частиною глобального бачення Форда на майбутнє. Ми раді бачити більше продуктів, розроблених у Китаї, та для Китаю", - сказав президент і головний виконавчий директор Ford Джим Хакет.

На конференції "Ford China 2.0" компанія також показала SYNC+, нову інформаційно-розважальних систему, розроблену спільно з китайським IT-гігантом Baidu для китайських споживачів.

Нагадаємо, що Ford представив кілька новинок одночасно.