Аромат называется Mach-Eau GT в честь кроссовера Mach-E.

В электромобиле не хватает запаха бензина – разве это может быть преградой на пути к его покупке? Исследование компании Ford в Европе показало, что это так – около 70 процентов опрошенных признали, что им в определенной степени не хватает запаха бензина. Новый аромат от Ford легко это исправит.

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"Моя єдина, на смак бензина й кави" – для кого-то это просто строка из песни "Океан Эльзы" 911, а для кого-то – правда бытия. Если вы не представляете себе автомобиль без легкого запаха бензина, который его сопровождает, обратите внимание на новый парфюм от Ford.

Компания Ford of Europe создала новый аромат под названием Mach-Eau GT. По словам производителя автомобилей, это "премиум-аромат для тех, кому по душе продуктивность нового полностью электрического Mustang Mach-E GT, но кто все еще любит чувствовать запахи традиционных бензиновых автомобилей".

Новый аромат – это не просто чистый запах бензина. Ford говорит, что парфюм совмещает дымчатые аккорды, аспекты каучука и даже элемент "животного" – все это создает отсылки к Mustang. А форма бутылки напоминает бензоколонку.

Mach-Eau GT был создан известным консультантом по ароматов Olfiction, а их отправной точкой является изучение химических веществ, выделяющихся из салонов автомобилей, двигателей и бензина. К этим химическим веществам относятся бензальдегид и паракрезол, которые затем смешивают с синим имбирем, лавандой, геранью и сандаловым деревом.

Хотя такой аромат действительно существует – он был представлен на Фестивале скорости в Гудвуде – купить его не получится. Это лишь часть цели Ford развенчать мифы про электрические автомобили и убедить владельцев, которые не владеют электромобилями, в потенциале электрифицированных транспортных средств.

Фото: парфюм с запахом бензина Mach-Eau GT / Ford