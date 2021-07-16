Аромат називається Mach-Eau GT на честь кросовера Mach-E.

У електромобілі бракує запаху бензину – хіба це може бути перепоною на шляху до його купівлі? Дослідження компанії Ford у Європі показало, що це так – близько 70 відсотків опитаних визнали, що їм певною мірою не вистачає запаху бензину. Новий аромат від Ford легко це виправить.

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“Моя єдина, на смак бензина й кави” – для когось це просто рядок із пісні “Океан Ельзи” 911, а для когось – правда буття. Якщо ви не уявляєте собі автомобіль без легкого запаху бензину, що його супроводжує, зверніть увагу на новий парфум від Ford.

Компанія Ford of Europe створила новий аромат під назвою Mach-Eau GT. За словами виробника автомобілів, це “преміум-аромат для тих, хто прагне продуктивності нового повністю електричного Mustang Mach-E GT, але все ще любить відчувати запахи традиційних бензинових автомобілів”.

Новий аромат – це не просто чистий запах бензину. Ford каже, що парфум поєднує димчасті акорди, аспекти каучуку і навіть елемент “тварини” – все це створює відсилання до Mustang. А форма пляшки нагадує бензоколонку.

Mach-Eau GT був створений відомим консультантом з ароматів Olfiction, а їх відправною точкою є вивчення хімічних речовин, що виділяються з салонів автомобілів, двигунів та бензину. До цих хімічних речовин належать бензальдегід та паракрезол, які потім змішують із синім імбиром, лавандою, геранню та сандаловим деревом.

Хоча такий аромат справді існує – він був представлений на Фестивалі швидкості у Гудвуді – купити його не вийде. Це лише частина цілі Ford розвінчати міфи про електричні автомобілі та переконати власників, які не мають електромобілів, у потенціалі електрифікованих транспортних засобів.

Фото: парфум із запахом бензину Mach-Eau GT / Ford