Формула 1: Ферстаппен стремительно сокращает отставание от лидеров в чемпионате

Старт спринтерской гонки оказался очень драматичным. В первом повороте произошла масштабная авария, в результате которой оба пилота McLaren сошли с дистанции – их выбил Нико Хюлькенберг, который стартовал с 4 позиции. Также впоследствии произошла авария между Строллом и Оконом.

Виновным признали пилота Aston Martin – он получил 5 дополнительных позиции на старте гонки в воскресенье и 2 штрафных балла в суперлицензию. Результаты спринта следующие: Ферстаппен, Рассел, Сайнс, Хэмилтон, Леклер, Албон, Цунода, Антонелли. В то же время гонка в воскресенье была менее драматичной.

Ферстаппен уверенно защитился от атаки Леклера в начале заезда и сохранял лидерство вплоть до финиша. За вторую позицию в течение гонки вели борьбу Шарль Леклер и Ландо Норрис. В результате британец прошел монегаска в конце гонки.

Его напарник – Оскар Пиастри, провел слабый Гран-при, поэтому финишировал лишь на 5 позиции, позади Льюиса Хэмилтона. Завершили финальную десятку Джордж Рассел, Юки Цунода, Нико Хюлькенберг, Оливер Берман и Фернандо Алонсо.

Оскар Пиастри лидирует в зачете пилотов с 346 очками. Ландо Норрис имеет на 14 меньше – только 332 балла, тогда как Макс Ферстаппен проигрывает австралийцу 40 зачетных баллов, ведь имеет 306. Следующий Гран-при Формулы 1 состоится в Мексике уже 26 октября на трассе Автодром имени братьев Родригес.