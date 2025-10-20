Укр
Формула 1: Ферстаппен стрімко скорочує відставання від лідерів в чемпіонаті

Гран-прі США, що проходило на трасі Америк неподалік від міста Остін (штат Техас), став дуже успішним для Макса Ферстаппена, котрий виграв обидві кваліфікації, спринтерську гонку та основний заїзд, зібравши таким чином максимальну кількість очок за вікенд.
Макс Ферстаппен та Ландо Норріс на Гран-прі США

Старт спринтерської гонки виявився дуже драматичним. В першому повороті сталась масштабна аварія, внаслідок якої обидва пілоти McLaren зійшли з дистанції – їх вибив Ніко Хюлькенберг, який стартував з 4 позиції. Також згодом сталась аварія між Строллом та Оконом.

Винним визнали пілота Aston Martin – він отримав 5 додаткових позиції на старті гонки в неділю та 2 штрафні бали в суперліцензію. Результати спринту наступні: Ферстаппен, Рассел, Сайнс, Хемілтон, Леклер, Албон, Цунода, Антонеллі. Водночас гонка в неділю була менш драматичною.

Ферстаппен впевнено захистився від атаки Леклера на початку заїзду й зберігав лідерство аж до фінішу. За другу позицію протягом гонки вели боротьбу Шарль Леклер та Ландо Норріс. В результаті британець пройшов монегаска наприкінці гонки.

Його напарник – Оскар Піастрі, провів слабкий Гран-прі, тому фінішував лише на 5 позиції, позаду Льюїса Хемілтона. Завершили фінальну десятку Джордж Рассел, Юкі Цунода, Ніко Хюлькенберг, Олівер Берман та Фернандо Алонсо.

Оскар Піастрі лідирує в заліку пілотів з 346 очками. Ландо Норріс має на 14 менше – лише 332 бали, тоді як Макс Ферстаппен програє австралійцю 40 залікових балів, адже має 306. Наступний Гран-прі Формули 1 відбудеться в Мексиці вже 26 жовтня на трасі Автодром імені братів Родрігес.

