Формула 1: Ферстаппен стрімко скорочує відставання від лідерів в чемпіонаті

Старт спринтерської гонки виявився дуже драматичним. В першому повороті сталась масштабна аварія, внаслідок якої обидва пілоти McLaren зійшли з дистанції – їх вибив Ніко Хюлькенберг, який стартував з 4 позиції. Також згодом сталась аварія між Строллом та Оконом.

Винним визнали пілота Aston Martin – він отримав 5 додаткових позиції на старті гонки в неділю та 2 штрафні бали в суперліцензію. Результати спринту наступні: Ферстаппен, Рассел, Сайнс, Хемілтон, Леклер, Албон, Цунода, Антонеллі. Водночас гонка в неділю була менш драматичною.

Ферстаппен впевнено захистився від атаки Леклера на початку заїзду й зберігав лідерство аж до фінішу. За другу позицію протягом гонки вели боротьбу Шарль Леклер та Ландо Норріс. В результаті британець пройшов монегаска наприкінці гонки.

Його напарник – Оскар Піастрі, провів слабкий Гран-прі, тому фінішував лише на 5 позиції, позаду Льюїса Хемілтона. Завершили фінальну десятку Джордж Рассел, Юкі Цунода, Ніко Хюлькенберг, Олівер Берман та Фернандо Алонсо.

Оскар Піастрі лідирує в заліку пілотів з 346 очками. Ландо Норріс має на 14 менше – лише 332 бали, тоді як Макс Ферстаппен програє австралійцю 40 залікових балів, адже має 306. Наступний Гран-прі Формули 1 відбудеться в Мексиці вже 26 жовтня на трасі Автодром імені братів Родрігес.