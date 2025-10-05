Формула 1: Рассел перемагає в Сінгапурі, McLaren виграє Кубок конструкторів

Гонка в Сінгапурі стала вісімнадцятою в цьогорічному сезоні Формули 1. Під час вільних заїздів сталось декілька аварій, а в першому сегменті кваліфікації виникли проблеми у П’єра Гаслі. Поул-позішн несподівано здобув Джордж Рассел. Британець зібрав дуже вдале коло на початку третього сегменту й жоден з пілотів не зміг його перевершити.

Читайте також: Формула 1: Ферстаппен перемагає в Баку

З другої позиції стартував Макс Ферстаппен, а третім став чинний лідер чемпіонату Оскар Піастрі. Його прямий конкурент і напарник – Ландо Норріс, стартував четвертим. Вже на першому колі між ними стався контакт й Норріс випередив Піастрі. Стюарти визнали цей інцидент гоночним, тому він завершився без наслідків для пілотів.

Джордж Рассел впевнено втримав лідерство й не мав жодних проблем від Макса Ферстаппена та гонщиків McLaren, оскільки вони демонстрували нижчий темп та мали проблеми на піт-стопах. До слова, також довга зупинка була й у Фернандо Алонсо, проте це не завадило пілоту Aston Martin фінішувати восьмим. Пілоти Ferrari фінішували на шостій та сьомій позиціях: у Хемілтона на передостанньому колі виникли проблеми з гальмами й він пропустив Леклера вперед.

Також цікаво: Як везли 7 мільйонів літрів пива для Октоберфесту в Мюнхені

Також в очкову зону на 10 позицій потрапив Карлос Сайнс на Williams. Напарник переможця гонки – Андреа Кімі Антонеллі фінішував п’ятим. Результат гонщиків McLaren дозволив команді виграти Кубок конструкторів ще за 6 гонок до завершення сезону.

Цей трофей став десятим в історії McLaren. Наступний етап Формули 1 відбудеться 19 жовтня в Остіні (США). Він обіцяє бути цікавим, оскільки тепер уся увага буде прикута до чемпіонської боротьби між Норрісом та Піастрі.