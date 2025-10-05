Формула 1: Рассел побеждает в Сингапуре, McLaren выигрывает Кубок конструкторов

Гонка в Сингапуре стала восемнадцатой в нынешнем сезоне Формулы 1. Во время свободных заездов произошло несколько аварий, а в первом сегменте квалификации возникли проблемы у Пьера Гасли. Поул-позишн неожиданно получил Джордж Рассел. Британец собрал очень удачный круг в начале третьего сегмента и ни один из пилотов не смог его превзойти.

Со второй позиции стартовал Макс Ферстаппен, а третьим стал действующий лидер чемпионата Оскар Пиастри. Его прямой конкурент и напарник – Ландо Норрис, стартовал четвертым. Уже на первом круге между ними произошел контакт и Норрис опередил Пиастри. Стюарты признали этот инцидент гоночным, поэтому он завершился без последствий для пилотов.

Джордж Рассел уверенно удержал лидерство и не имел никаких проблем от Макса Ферстаппена и гонщиков McLaren, поскольку они демонстрировали низкий темп и имели проблемы на пит-стопах. К слову, также длинная остановка была и у Фернандо Алонсо, однако это не помешало пилоту Aston Martin финишировать восьмым. Пилоты Ferrari финишировали на шестой и седьмой позициях: у Хэмилтона на предпоследнем круге возникли проблемы с тормозами и он пропустил Леклера вперед.

Также в очковую зону на 10 позиций попал Карлос Сайнс на Williams. Напарник победителя гонки – Андреа Кими Антонелли финишировал пятым. Результат гонщиков McLaren позволил команде выиграть Кубок конструкторов еще за 6 гонок до завершения сезона.

Этот трофей стал десятым в истории McLaren. Следующий этап Формулы 1 состоится 19 октября в Остине (США). Он обещает быть интересным, поскольку теперь все внимание будет приковано к чемпионской борьбе между Норрисом и Пиастри.