Формула-1: победители и неудачники Гран-при Лас-Вегаса 2025

Под неоновыми огнями и в городе, где решают удача и холодный расчет, Ф1 получила гонку с драмой, дисквалификациями и резким поворотом в борьбе за чемпионство, пишет Autoevolution. Кто выиграл "джекпот", а кто уехал из Вегаса ни с чем?

Кстати Audi показала концепт болида для Формулы-1

Победитель: Макс Ферстаппен

Ферстаппен после провального Гран-при Бразилии собрался и выдал одну из самых уверенных гонок сезона. Стартовав вторым, он сразу прочитал маневр Лендо Норриса, который пытался затормозить соперника, но пошел слишком широко. Макс воспользовался моментом, вышел в лидеры и больше его не отдавал. Первый отрезок был настолько сильным, что после пит-стопа на 25 круге он вернулся на трассу все еще впереди. Темп McLaren после этого "посыпался", и Ферстаппену осталось только довести дело до победы - уже шестой в сезоне.

Дисквалификация McLaren изменила и ситуацию в чемпионате: Макс сократил отставание от Норриса до 24 очков и снова в игре за пятый титул.

Победитель: Mercedes

Команда провела один из лучших уик-эндов года - и это принесло им двойную ступеньку на подиуме после дисквалификаций конкурентов. Джордж Расселл ехал уверенно, несмотря на проблемы с рулем на старте, финишировал третьим, а затем получил второе место.

Андреа Кими Антонелли провел взрослую гонку: сначала сделал прорыв на мягких, затем удачно перескочил на хард и прорвался в топ-10 уже к середине дистанции. Несмотря на 5 секунд штрафа и пятое место на трассе, после просмотра результатов он оформил свой третий подиум года. Mercedes теперь почти обеспечили себе второе место в Кубке конструкторов.

Победитель: Карлос Сайнс

Сайнс тихо, спокойно и очень эффективно собрал важные очки для Williams в битве за пятое место среди команд. Третья позиция на старте была скорее бонусом, но Карлос понимал, что его реальная борьба - это дуэли с Исмаилом Хаджаром и Лайем Лоусоном. Гонку он провел аккуратно: ранний питстоп, контроль темпа, четкая работа с трафиком - все это позволило ему финишировать седьмым, а после дисквалификаций подняться на пятое место.

Победитель: Нико Гюлькенберг

Еще один стабильный уик-энд от Гюлькенберга, который снова привез Sauber очки. Нико стартовал на хардах, поэтому смог тянуть дольше соперников, а после пит-стопа на 31-м круге добрался финиша на девятом месте.

В конце он удержал Льюиса Хэмилтона - и получил свои два очка. После дисквалификаций McLaren - уже четыре.

Также интересно в Украине приобрели Aston Martin за $3 миллиона

Неудачник: McLaren

Это был удар в самое сердце чемпионских амбиций. Норрис и Пиастри финишировали вторым и четвертым - и оба потеряли результаты из-за запрещенного skid block.

Удар двойной: Норрис сначала проиграл Ферстаппену борьбу на старте, затем боролся с расходом топлива и так и не смог навязать борьбу за победу.

Пиастри провел спокойную гонку и казалось, что хотя бы очки McLaren спасут - но нет. Ноль очков, потерянное лидерство в чемпионской гонке, давление до небес. Мрачный вечер в Вегасе.

Неудачник: Aston Martin

Уикенд, который мог принести очки - и принес сплошное разочарование. Фернандо Алонсо наконец прорвался в Q3, но на старте потерял четыре позиции, а стратегия с хардами сыграла против него. Финиш - 13-й.

Лэнс Стролл не проехал и круг: Габриэль Бортоoleto врезался в него в первом повороте, сломав заднее крыло. Быстрый конец надежд на результат.

Неудачник: Alpine

Когда кажется, что хуже уже быть не может, Лас-Вегас говорит: "Держи мое пиво". Пьер Гасли снова совершил чудо в квалификации, но уже на старте попал в завал и был обречен на борьбу в хвосте. Он таки финишировал - 13-м.

Франко Колапинто тоже пострадал на старте, получил повреждения и откатился на 17-ю позицию.

Нули на табло - и сплошное бессилие.

Неудачник: Алекс Албон

Этот уикенд для Албона - тот, который хочется забыть. Две аварии, ни одного круга без проблем. После краша в Q1 он вынужден был прорываться, но уже на 16-м круге врезался в Хэмилтона и сломал переднее антикрыло.

Из-за неисправной радиосвязи команда не сразу заметила повреждения, выпустила его снова - и вернула лишь на следующем круге. После штрафа и отставания он поехал в боксы окончательно. Полный провал.