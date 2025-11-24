Формула-1: переможці та невдахи Гран-прі Лас-Вегаса 2025

Під неоновими вогнями та у місті, де вирішують удача і холодний розрахунок, Ф1 отримала гонку з драмою, дискваліфікаціями та різким поворотом у боротьбі за чемпіонство, пише Autoevolution. Хто виграв «джекпот», а хто поїхав із Вегаса ні з чим?

Переможець: Макс Ферстаппен

Ферстаппен після провального Гран-прі Бразилії зібрався і видав одну з найбільш упевнених гонок сезону. Стартувавши другим, він одразу прочитав маневр Лендо Норріса, який намагався загальмувати суперника, але пішов занадто широко. Макс скористався моментом, вийшов у лідери та більше його не віддавав. Перший відтинок був настільки сильним, що після піт-стопу на 25 колі він повернувся на трасу все ще попереду. Темп McLaren після цього «посипався», і Ферстаппену залишилось лише довести справу до перемоги — вже шостої у сезоні.

Дискваліфікація McLaren змінила й ситуацію в чемпіонаті: Макс скоротив відставання від Норріса до 24 очок і знову у грі за п'ятий титул.

Переможець: Mercedes

Команда провела один із найкращих вікендів року — і це принесло їм подвійну сходинку на подіумі після дискваліфікацій конкурентів. Джордж Расселл їхав упевнено, незважаючи на проблеми з кермом на старті, фінішував третім, а згодом отримав друге місце.

Андреа Кімі Антонеллі провів дорослу гонку: спочатку зробив прорив на м’яких, потім вдало перескочив на хард і прорвався у топ-10 уже до середини дистанції. Попри 5 секунд штрафу і п'яте місце на трасі, після перегляду результатів він оформив свій третій подіум року. Mercedes тепер майже забезпечили собі друге місце у Кубку конструкторів.

Переможець: Карлос Сайнс

Сайнс тихо, спокійно та дуже ефективно зібрав важливі очки для Williams у битві за п’яте місце серед команд. Третя позиція на старті була радше бонусом, але Карлос розумів, що його реальна боротьба — це дуелі з Ісмаїлом Хаджаром та Лайєм Лоусоном. Гонку він провів акуратно: ранній пітстоп, контроль темпу, чітка робота із трафіком — усе це дозволило йому фінішувати сьомим, а після дискваліфікацій піднятися на п'яте місце.

Переможець: Ніко Гюлькенберг

Ще один стабільний уїк-енд від Гюлькенберга, який знову привіз Sauber очки. Ніко стартував на хардах, тож зміг тягнути довше за суперників, а після піт-стопу на 31-му колі дістався фінішу на дев’ятому місці.

Наприкінці він втримав Льюїса Гемілтона — і отримав свої два очки. Після дискваліфікацій McLaren — уже чотири.

Невдаха: McLaren

Це був удар у саме серце чемпіонських амбіцій. Норріс і Піастрі фінішували другим і четвертим — і обоє втратили результати через заборонений skid block.

Удар подвійний: Норріс спочатку програв Ферстаппену боротьбу на старті, потім боровся із витратою пального і так і не зміг нав’язати боротьбу за перемогу.

Піастрі провів спокійну гонку та здавалося, що хоча б очки McLaren врятують — але ні. Нуль очок, втрачене лідерство у чемпіонській гонці, тиск до небес. Похмурий вечір у Вегасі.

Невдаха: Aston Martin

Вікенд, який міг принести очки — і приніс суцільне розчарування. Фернандо Алонсо нарешті прорвався до Q3, але на старті втратив чотири позиції, а стратегія з хардами зіграла проти нього. Фініш — 13-й.

Ленс Стролл не проїхав і коло: Габріель Бортоoleto врізався в нього у першому повороті, зламавши заднє крило. Швидкий кінець надій на результат.

Невдаха: Alpine

Коли здається, що гірше вже бути не може, Лас-Вегас каже: «Тримай моє пиво». П’єр Гаслі знову зробив диво в кваліфікації, але вже на старті потрапив у завал і був приречений на боротьбу в хвості. Він таки фінішував — 13-м.

Франко Колапінто теж постраждав на старті, отримав ушкодження та відкотився на 17-ту позицію.

Нулі на табло — і суцільна безсилість.

Невдаха: Алекс Албон

Цей вікенд для Албона — той, який хочеться забути. Дві аварії, жодного кола без проблем. Після крашу в Q1 він змушений був прориватися, але вже на 16-му колі врізався в Гемілтона та зламав переднє антикрило.

Через несправний радіозв’язок команда не відразу помітила пошкодження, випустила його знову — і повернула лише наступним колом. Після штрафу та відставання він поїхав у бокси остаточно. Повний провал.