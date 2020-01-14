Новый чемпионат может объединить лучшие технологии современности от электрической серии Формула 1 до гонок на беспилотниках и соревнований дронов.

Итальянская студия Lazzarini Design Studio представила концепт воздушного болида с дизайном в стиле спорткаров Ferrari для Формула-1 1950-х годов. Потому что в мыслях о будущем нельзя забывать о прошлом, говорят создатели концепта.

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Lazzarini Design Studio проектирует автомобили, яхты и самолеты с футуристическим дизайном. Одна из последних работ студии – скоростная яхта F33 Spaziale, которую можно заказать с бензиновым двигателем (от $610 тысяч) или электромотором ($1,6 миллиона).

Фото: спортивный дрон Lazzarini FD-One / Lazzarini

Концепт летающего болида от Lazzarini получил название FD-One, что значит Formula Drone One. Как ни странно, аппарат двухместный. Ретрофутуристичний кузов дрона оснащен шестью пропеллерами, расположенными парами таким образом, что аппарат можно классифицировать, как трикоптер. В движение винты приводятся таким же количеством электромоторов, а главным центром питания FD-One является бензиновый V12, размещенный под капотом – он служит генератором, наполняет энергией три аккумуляторных блока, а также непосредственно связан с электромоторами ременной передачей.

Теоретические характеристики Lazzarini FD-One приводятся следующие: масса – 899 кг, длина – 7,3 м, максимальная скорость в воздухе – до 500 км/ ч, "пробег" в небе на одном заряде – до 3 часов.

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