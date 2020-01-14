Новий чемпіонат може об'єднати кращі технології сучасності від електричної серії Формула 1 до перегонів на безпілотниках та змагання дронів.

Італійська студія Lazzarini Design Studio представила концепт повітряного боліда з дизайном у стилі спорткарів Ferrari для Формула 1 1950-х років. Тому що в думках про майбутнє не можна забувати про минуле, кажуть творці концепта.

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Lazzarini Design Studio проектує автомобілі, яхти та літаки з футуристичним дизайном. Одна з останніх робіт студії – швидкісна яхта F33 Spaziale, яку можна замовити з бензиновим двигуном (від $610 тисяч) або електромотором ($1,6 мільйона).

Фото: спортивний дрон Lazzarini FD-One / Lazzarini

Концепт літаючого боліда від Lazzarini отримав назву FD-One, що означає Formula Drone One. Як не дивно, апарат двомісний. Ретрофутуристичний кузов дрона оснащений шістьма пропелерами, розташованими парами таким чином, що апарат можна класифікувати, як трикоптер. У рух гвинти приводяться такою ж кількістю електромоторів, а головним осередком живлення FD-One є бензиновий V12, розміщений під капотом – він служить генератором, що наповнює енергією три акумуляторні блоки, а також безпосередньо зв’язаний з електромоторами ремінною передачею.



Теоретичні характеристики Lazzarini FD-One наводяться наступні: маса – 899 кг, довжина – 7,3 м, максимальна швидкість у повітрі – до 500 км/год, “пробіг” в небі на одному заряді – до трьох годин.

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