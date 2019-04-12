Резчик по дереву создал уникальную торпедо для своей машины.

От чего только не ставят на старые "Лады" доморощенные тюнеры в попытке улучшить вид того, что отжило себя еще полвека назад. Но этот случай – особо тяжкий.

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В том смысле, что построить такое нелегко, и весит резная торпедо, наверное, немало. И кого волнуют лишние килограммы, когда речь идет о новаторских идеях и искусстве скульптуры в дереве.



Мотивы композиции – анималистика, флористика, техно и спорт. Центральными фигурами произведения выступают ящерица, белка, встроенная мультимедийная система с камерой заднего вида и гоночный руль.

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