Різьбяр створив унікальну торпедо для своєї машини.

Від чого лише не ставлять на старі “Лади” доморощені тюнери у спробі покращити вигляд того, що віджило себе ще півстоліття тому. Але цей випадок – особливо тяжкий.

Дивіться також: На Львівщині продають унікальний автомобіль-амфібію (фото, відео)

У тому сенсі, що збудувати таке нелегко, та й важить різьблена торпедо, напевно, чимало. Та кого хвилюють зайві кілограми, коли мова йде про новаторські ідеї і мистецтво скульптури у дереві.



Мотиви композиції – анімалістика, флористика, техно і спорт. Центральними фігурами твору виступають ящірка, білка, вбудована мультимедійна система з камерою заднього виду і гоночне кермо.

Також цікаво: Такого ще не було: у серії Formula Drift виступатиме електричний "корч" Chevrolet Camaro EL1