Заснеженные дороги, пустынные, извилистые горные и прямые на равнине – ради этих кадров мастер объездил немало дорог.

Дорожная серия работ фотографа Энди Ли включает 16 снимков, и каждый – настоящий шедевр.

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46-летний фотограф начал работу над этой серией в 2013 году. Его маршруты пролегали через Исландию, Уэльс, Англию и Шотландию. Серия еще не завершена, поскольку сейчас Энди снова отправился в путешествие – на этот раз кругосветное, чтобы найти свою идеальную дорогу.

Фото: дороги на фотографиях Энди Ли / Designyoutrust

"Бродить по дорогам – это лишь половина моего удовольствия", – пишет Энди Ли, комментируя свои работы на Behance. Фотография живой изгороди вдоль дороги в Северной Ирландии – это "Королевский тракт" из сериала "Игра престолов". Ее автор подписал цитатой из известного романа Джека Керуака "В дороге": "Некуда было идти, кроме как куда угодно".

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