Засніжені дороги, пустельні, звивисті гірські й прямі на рівнині – заради цих кадрів майстер об'їздив чимало доріг.

Дорожня серія робіт фотографа Енді Лі включає 16 знімків, і кожен – справжній шедевр.

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46-річний фотограф почав роботу над цією серією у 2013 році. Його маршрути пролягали через Ісландію, Уельс, Англію та Шотландію. Серія ще не завершена, оскільки зараз Енді знову вирушив у подорож – цього разу довколасвітню, аби знайти свою ідеальну дорогу.

Фото: дороги на фотографіях Енді Лі / Designyoutrust

“Блукати дорогами – це лиш половина мого задоволення”, – пише Енді Лі, коментуючи свої роботи на Behance. Фотографія живоплоту обабіч дороги в Північній Ірландії – це “Королівський тракт” з серіалу “Гра престолів”. Її автор підписав цитатою з відомого роману Джека Керуака “В дорозі”: “Нікуди було йти, крім як куди завгодно”.

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