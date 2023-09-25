Французы выпустили аккумуляторный грузовик E-Tech D Wide eRCV с низкопольной кабиной и автобусной дверью, который будет работать практически бесшумно.

Инновационный 26-тонник E-Tech D Wide 6x2 с низким входом и дверью в стиле автобуса, чего в сегменте грузовой техники такой размерной группы мировой автопром почти не практиковал, дебютировал на британской выставке Resource & Waste Management Expo (RWM). Новинка демонстрировалась в составе электротяговой линейки машин для операций по утилизации и переработке отходов. Замена дизельного двигателя электрическим сделала машину практически бесшумной.

Низкий пол кабины дает водителям и экспедиторам легкий доступ в салон, что делает такой автомобиль идеальным транспортом для городских маршрутов с частыми остановками. В первую очередь это сегмент муниципальных мусоровозов.

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Еще один постулат привлекательности не в открывающейся наружу двери, а складывающейся внутрь. Это стало дополнительной функцией безопасности для персонала, покидающего кабину. Такой атрибут двери обеспечивает лучшую видимость любых транспортных средств, пешеходов или велосипедистов в непосредственной близости.

Однорядная кабина 1+3 с низким входом eRCV получила полноценную пневматическую подвеску для стабильности и легкого доступа. Функцию наклона пола kneeling разработчики заимствовали из автобусного сегмента. Она позволяет еще больше снизить высоту кабины, практически уравняв ее с бордюром и высотой тротуара.

Кроме инновационного E-Tech D Wide LEC с дверью в стиле автобуса, Renault Trucks продемонстрировала 26-тонный E-Tech D Wide LEC 6x2 с обычной дверью, открывающейся на 90 градусов.

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Обе машины укомплектованы тяговыми батареями E-Tech от Renault Trucks емкостью 375 кВт-ч. Здесь для работы колесной базы eRCV привлечены четыре блока батарей по 94 кВт. В сочетании с двойными двигателями, такой силовой агрегат может непрерывно выдавать 260 кВт, 370 кВт на пике и 850 Нм крутящего момента.

Автомобиль может служить базой как для операций с надстройками по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов, так и с промтоварными, изотермическими герметичными крытыми кузовами или открытыми бортовыми грузовыми платформами для городской дистрибуции, доставки крупногабаритных или крупных по объему почтовых товаров.

Для мусоровозов, имеющих многократные операции по подъему наполненных контейнеров и каждый раз запускающих плиту уплотнения/трамбовки отходов в накопительном бункере, Renault Trucks поставит более мощные аккумуляторные блоки, имеющие на 40 процентов большую емкость.