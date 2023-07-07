Европейская версия Renault City K-ZE под названием Dacia Spring получила обновление.

Электрическая версия самого маленького кроссовера Renault Kwid в Китае продается под названием City K-ZE. Именно оттуда ее привозят в Украину "серые" дилеры.

В Европе этот маленький электромобиль знают как Dacia Spring. Сейчас ее показали с незначительными обновлениями, а также в комплектации Extreme с двигателем мощностью 65 л.

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С тех пор, как Dacia Spring была представлена в Европе в 2021 году, она получила более 120 тысяч заказов. Теперь Dacia подтвердила выпуск машины весной 2024 года для Великобритании, не указав больше деталей.

Производитель обещает, что время поступления модели, полную информацию о ценах и технических характеристиках обнародуют в следующем году. При этом никаких данных о появлении официальной версии в Украине пока нет.