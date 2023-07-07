Європейська версія Renault City K-ZE під назвою Dacia Spring отримала оновлення.

Електрична версія найменшого кросовера Renault Kwid в Китаї продається під назвою City K-ZE. Саме звідти її привозять в Україну “сірі” дилери. В Європі цей невеличкий електромобіль знають як Dacia Spring. Наразі її показали з незначними оновленнями, а також у комплектації Extreme з двигуном потужністю 65 к.с.

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Відтоді, як Dacia Spring була представлена в Європі у 2021 році, вона отримала понад 120 тисяч замовлень. Тепер Dacia підтвердила випуск машини навесні 2024 року для Великобританії, не сповістивши більше деталей.

Виробник обіцяє, що час надходження моделі, повну інформацію про ціни та технічні характеристики оприлюднять наступного року. При цьому жодних даних щодо появи офіційної версії в Україні поки нема.