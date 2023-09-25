Французи випустили акумуляторну вантажівку E-Tech D Wide eRCV з низькопідлогою кабіною та автобусними дверима, яка працюватиме практично безшумно.

Інноваційний 26-тонник E-Tech D Wide 6x2 з низьким входом та дверима у стилі автобуса, чого у сегменті вантажної техніки такої розмірної групи світовий автопром майже не практикував, дебютував на британській виставці Resource & Waste Management Expo (RWM). Новинка демонструвалася у складі електротягової лінійки машин для операцій з утилізації та перероблення відходів. Заміна дизельного двигуна електричним зробила машину практично безшумною.

Низька підлога кабіни дає водіям та експедиторам легкий доступ до салону, що робить такий автомобіль ідеальним транспортом для міських маршрутів із частими зупинками. Насамперед це сегмент муніципальних сміттєвозів.

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Ще один постулат привабливості у дверях, що відкриваються не назовні, а складаються всередину. Це стало додатковою функцією безпеки для персоналу, що залишає кабіну. Такий атрибут дверей забезпечує кращу видимість будь-яких транспортних засобів, пішоходів чи велосипедистів у безпосередній близькості.

Однорядна кабіна 1+3 з низьким входом eRCV отримала повноцінну пневматичну підвіску для стабільності та легкого доступу. Функцію нахилу підлоги kneeling розробники запозичили з сегмента автобусів. Вона дозволяє ще більше знизити висоту кабіни, практично зрівнявши її з бордюром та висотою тротуару.

Крім інноваційного E-Tech D Wide LEC з дверима в стилі автобуса, Renault Trucks продемонструвала 26-тонний E-Tech D Wide LEC 6x2 зі звичайними дверима, що відчиняються на 90 градусів.

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Обидві машини укомплектовані тяговими батареями E-Tech Renault Trucks місткістю 375 кВт-год. Тут для роботи колісної бази eRCV залучено чотири блоки батарей по 94 кВт. У поєднанні з подвійними двигунами такий силовий агрегат може безперервно видавати 260 кВт, 370 кВт на піку і 850 Нм крутного моменту.

Автомобіль може бути базою як для операцій з надбудовами зі збирання та транспортування твердих побутових відходів, так і з промтоварними, ізотермічними герметичними критими кузовами або відкритими бортовими вантажними платформами для міської дистрибуції, доставки великогабаритних або великих за обсягом поштових товарів.

Для сміттєвозів, що мають багаторазові операції з підйому наповнених контейнерів і щоразу запускають плиту ущільнення/трамбування відходів у накопичувальному бункері, Renault Trucks поставить потужніші акумуляторні блоки, що мають на 40 відсотків більшу місткість.