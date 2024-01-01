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Французы массово разбивают свои авто в спецтехнику дорожников

За первые шесть месяцев этого года во Франции протаранили 27 автомобилей службы автомагистралей. Примерно каждую неделю невнимательные водители разбивают дорожникам по одному автомобилю.
27 разбитых фургонов дорожников образовали шокирующую экспозицию вдоль трассы - Auto24

ФОТО: Vinci Autoroute|

Экспозиция разбитых фургонов вдоль трассы стала многим шоком

Валентин Ожго
logo20 августа, 12:40
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Из 27 разбитых "Мастеров" французы устроили передвижную шоковую выставку. Об этом на своей странице в соцсети рассказывает организатор экспозиции Vinci Autoroute.

Размещенные в одном месте вдоль трассы разбитые автомобили стали предостережением для водителей, которые из-за невнимательности и авантюрного стиля езды врезались в автомобили дорожной службы.

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Обычно такую технику в зоне ремонта или обслуживания трассы на достаточном расстоянии обозначают яркими конусами и световыми щитами предостережения. Кроме этого, такие фургоны имеют хорошо видимую специализированную окраску, что указывает на спецтранспорт и призывает к внимательности.

Спецтранспорт дорожников имеет несколько уровней специальных обозначений для привлечения внимания, но... Фото: Vinci Autoroutes

Выставка побитых автомобилей появилась недавно. Ее основная цель заключается в профилактике подобных случаев. Это – призыв к вниманию и своеобразное напоминание водителям отложить телефоны, увеличить дистанцию и просто смотреть на дорогу.

Выставленные фургоны сопровождает красноречивый слоган "Quand Allez Vous Percuter?", что в переводе с французского означает "А когда вы ударите?"

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Выставку изначально разместили на автомагистрали A8. Именно там в начале этого года погиб один из сотрудников службы Vinci Autoroutes. Затем экспозицию переместили на автостраду A7, а с середины августа она расположена на платной станции Vienne, также на A7. Там выставка будет держаться особенно долго, до 2 сентября.

Шоковая выставка напоминает водителям об опасности ДТП с дорожниками. Фото: Vinci Autoroute

В компании Vinci Autoroutes, по чьей идее устроена такая экспозиция и чьи автомобили больше всего разбиты на дорогах Франции, объявила о внедрении новых технологий. Планируется взять на вооружение инновационные системы предупреждения.

Почти две сотни патрульных "Мастеров" вскоре оснастят специальными камерами заднего вида с использованием искусственного интеллекта. Эта система будет автоматически распознавать транспортные средства, которые могут протаранить дорожный фургон из-за чрезмерной скорости. В таком случае система начнет подавать для предупреждения водителя очень громкий сигнал.

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