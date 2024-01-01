Французы массово разбивают свои авто в спецтехнику дорожников

Из 27 разбитых "Мастеров" французы устроили передвижную шоковую выставку. Об этом на своей странице в соцсети рассказывает организатор экспозиции Vinci Autoroute.

Размещенные в одном месте вдоль трассы разбитые автомобили стали предостережением для водителей, которые из-за невнимательности и авантюрного стиля езды врезались в автомобили дорожной службы.

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Обычно такую технику в зоне ремонта или обслуживания трассы на достаточном расстоянии обозначают яркими конусами и световыми щитами предостережения. Кроме этого, такие фургоны имеют хорошо видимую специализированную окраску, что указывает на спецтранспорт и призывает к внимательности.

Спецтранспорт дорожников имеет несколько уровней специальных обозначений для привлечения внимания, но... Фото: Vinci Autoroutes

Выставка побитых автомобилей появилась недавно. Ее основная цель заключается в профилактике подобных случаев. Это – призыв к вниманию и своеобразное напоминание водителям отложить телефоны, увеличить дистанцию и просто смотреть на дорогу.

Выставленные фургоны сопровождает красноречивый слоган "Quand Allez Vous Percuter?", что в переводе с французского означает "А когда вы ударите?"

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Выставку изначально разместили на автомагистрали A8. Именно там в начале этого года погиб один из сотрудников службы Vinci Autoroutes. Затем экспозицию переместили на автостраду A7, а с середины августа она расположена на платной станции Vienne, также на A7. Там выставка будет держаться особенно долго, до 2 сентября.

Шоковая выставка напоминает водителям об опасности ДТП с дорожниками. Фото: Vinci Autoroute

В компании Vinci Autoroutes, по чьей идее устроена такая экспозиция и чьи автомобили больше всего разбиты на дорогах Франции, объявила о внедрении новых технологий. Планируется взять на вооружение инновационные системы предупреждения.

Почти две сотни патрульных "Мастеров" вскоре оснастят специальными камерами заднего вида с использованием искусственного интеллекта. Эта система будет автоматически распознавать транспортные средства, которые могут протаранить дорожный фургон из-за чрезмерной скорости. В таком случае система начнет подавать для предупреждения водителя очень громкий сигнал.