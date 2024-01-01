Французи масово розбивають свої авто в спецтехніку дорожників

З 27 розбитих "Майстрів" французи влаштували пересувну шокову виставку. Про це на своїй сторінці в соцмережі розповідає організатор експозиції Vinci Autoroute.

Розміщені в одному місці уздовж траси потрощені автомобілі стали застереженням для водіїв, котрі через неуважність та авантюрний стиль їзди втелющилися в автомобілі дорожньої служби.

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Зазвичай таку техніку у зоні ремонту чи обслуговування траси на достатній відстані позначають яскравими конусами та світловими щитами застороги. Окрім цього, такі фургони мають добре видиму спеціалізовану кольористику, що вказує на спецтранспорт та закликає до уважності.

Спецтранспорт дорожників має кілька рівнів спеціальних позначень для привернення уваги, але… Фото: Vinci Autoroutes

Виставка побитих автомобілів з’явилася нещодавно. Її основна мета полягає в профілактиці подібних випадків. Це – заклик до уваги й своєрідне нагадування водіям відкласти телефони, збільшити дистанцію та просто дивитися на дорогу.

Виставлені фургони супроводжує промовистий слоган "Quand Allez Vous Percuter?", що в перекладі з французької означає "А коли ви вдарите?"

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Виставку спочатку розмістили на автомагістралі A8. Саме там на початку цього року загинув один зі співробітників служби Vinci Autoroutes. Потім експозицію перемістили на автостраду A7, а з середини серпня вона розташована на платній станції Vienne, також на A7. Там виставка триматиметься особливо довго, до 2 вересня.

Шокова виставка нагадує водіям про небезпеку ДТП з дорожниками. Фото: Vinci Autoroute

У компанії Vinci Autoroutes, за чиєю ідеєю влаштовано таку експозицію і чиї автомобілі найбільше потрощено на дорогах Франції, оголосила про впровадження нових технологій. Планується взяти на озброєння інноваційні системи попередження.

Майже дві сотні патрульних "Майстрів" незабаром оснастять спеціальними камерами заднього огляду з використанням штучного інтелекту. Ця система автоматично розпізнаватиме транспортні засоби, що можуть протаранити дорожній фургон через надмірну швидкість. В такому випадку система подаватиме для попередження водія дуже гучний сигнал.