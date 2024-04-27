Внедорожник создан на новой платформе, стал немного длиннее и получит больше места в салоне. Под капотом - бензиновые и гибридные двигатели.

Абсолютно новый Duster построен на платформе CMF-B, которая была использована для Sandero и Logan, а затем на Jogger. Она обеспечивает универсальность, необходимую для унификации бюджетных моделей Renault Group, которые в Европе продаются под брендом Dacia.

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Абсолютно новый Duster получил больше места для пассажиров и багажа, чем предыдущее поколение, хотя кузов лишь немного длиннее. Усовершенствованная техника платформы также уменьшает вибрацию и шум от дороги, повышая комфорт водителя.

Автомобиль имеет лучшее динамическое поведение за счет оптимизации стабилизаторов поперечной устойчивости. Благодаря увеличению их жесткости кроссовер значительного уменьшил крены кузова (на 21% в 4x2), что обеспечивает большую стабильность во время поворотов или изменения направления. Повышенная жесткость шасси во время езды по бездорожью компенсируется полностью новой электронной системой управления.

Адаптивный дизайн протектора всесезонной шины Continental AllSeasonContact 2 обеспечивает плавное и комфортное вождение в течение всего года. Благодаря передовым материалам и технологиям протектора шина обеспечивает безопасность и четкую управляемость при любой погоде. Рекламная информация

Параметры амортизации, коэффициент усилителя руля и настройки, а также шины также эволюционировали. Они были переработаны, чтобы обеспечить более точную реакцию в различных условиях вождения.

Шум от качения улучшился в среднем на -2 дБ, что значительно снижает общий уровень шума внутри автомобиля и обеспечивает приятные впечатления от вождения для пассажиров. (-3db = в 2 раза меньше шума).

Платформа CMF-B также начала совершенно новый Duster на пути к электрификации, поскольку она может включать силовые агрегаты с использованием мягких гибридных и полногибридных технологий.

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Дизайн экстерьера и интерьера дизайнеры пытались сделать последовательными. Подтянутый и прочный стиль внутри дает ощущение надлежащей защиты. Оно также возникает от высокой, вертикальной приборной панели. Форма вентиляционных отверстий, которые напоминают колесные арки, добавляет ощущение возможностей на бездорожье.

В салоне также – 10,1-дюймовый центральный экран, расположенный в поле зрения водителя под углом 10° к нему.

Новая автоматическая коробка передач в сочетании с двигателем HYBRID 140 проста в использовании.

Наконец, новая Y-образная подпись подчеркивает связь между интерьером и экстерьером нового Duster:

Внутри поверхность вентиляционных отверстий имеет Y-образную форму

буква Y также появляется вокруг подлокотников на панели дверей

снаружи головные и задние фонари нового Duster расположены буквой Y

такой же формы легкосплавные полированные диски без хрома.

Во Франции базовый Dacia Duster будет стоить 19 690 евро, полноприводные варианты – с 23400 евро. Максимально оснащенный Duster (гибрид или 4WD) будет стоить 28 100 евро. В Украине автомобиль будет продаваться под брендом Renault.