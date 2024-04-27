Позашляховик створений на новій платформі, став трохи довшим та матиме більше місця в салоні. Під капотом - бензинові та гібридні двигуни.

Абсолютно новий Duster побудований на платформі CMF-B, яка була використана для Sandero та Logan, а потім на Jogger. Вона забезпечує універсальність, необхідну для уніфікацію бюджетних моделей Renault Group, що в Європі продаються під брендом Dacia.

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Абсолютно новий Duster має більше місця для пасажирів і багажу, ніж попереднє покоління, хоча лише трохи довший. Удосконалена техніка платформи також зменшує вібрацію та шум від дороги, підвищуючи комфорт водія.

Автомобіль має кращу динамічну поведінку за рахунок оптимізації стабілізаторів поперечної стійкості. Завдяки збільшенню їх жорсткості кросовер значного зменшив крени кузова (на 21% у 4x2), що забезпечує більшу стабільність під час поворотів або зміни напрямку. Підвищена жорсткість шасі під час їзди по бездоріжжю компенсується повністю новою електронною системою управління.

Адаптивний дизайн протектора всесезонної шини Continental AllSeasonContact 2 забезпечує плавне та комфортне водіння протягом усього року. Завдяки передовим матеріалам і технологіям протектора шина забезпечує безпеку та чітку керованість за будь-якої погоди. Рекламна інформація

Параметри амортизації, коефіцієнт підсилювача керма та налаштування, а також шини також еволюціонували. Вони були перероблені, щоб забезпечити точнішу реакцію в різних умовах водіння.

Шум від кочення покращився в середньому на -2 дБ, що значно знижує загальний рівень шуму всередині автомобіля та забезпечує приємніші враження від водіння для пасажирів. (-3db = у 2 рази менше шуму).

Платформа CMF-B також започаткувала абсолютно новий Duster на шляху до електрифікації, оскільки вона може включати силові агрегати з використанням м’яких гібридних і повногібридних технологій.

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Дизайн екстер’єру та інтер’єру дизайнери намагались зробити послідовними. Підтягнутий і міцний стиль всередині дає відчуття належного захисту. Воно також виникає від високої, вертикальної приладової панелі. Форма вентиляційних отворів, які нагадують колісні арки, додає відчуття можливостей на бездоріжжі.

В салоні також – 10,1-дюймовий центральний екран, розташований у полі зору водія під кутом 10° до нього.

Нова автоматична коробка передач у поєднанні з двигуном HYBRID 140 проста у використанні. Нарешті, новий Y-подібний підпис підкреслює зв’язок між інтер’єром і екстер’єром нового Duster:

Всередині поверхня вентиляційних отворів має Y-подібну форму

літера Y також з’являється навколо підлокітників на панелі дверей

зовні головні та задні ліхтарі нового Duster розташовані літерою Y

такої ж форми легкосплавні поліровані диски без хрому.

У Франції базовий Dacia Duster коштуватиме 19 690 євро, повнопривідні варіанти – з 23400 євро. Максимально оснащений Duster (гібрид або 4WD) коштуватиме 28 100 євро. В Україні автомобіль продаватиметься під брендом Renault.