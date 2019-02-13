Она серебряная, имеет номинал в 5 долларов, а стоит в 100 раз дороже.

Компания Art Mint из Парижа выпустила сувенирную монету, посвященную 130-летию изобретения пневматической шины.

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Монета изготовлена из серебра 999 пробы, весит 65,6 граммов и имеет обод с резины. Компания Art Mint создала ее за эмитентом Ниуэ – островной страны, что живет "под крылом" Новой Зеландии и использует новозеландскую валюту. По этой причине коллекционная монета имеет номинал в пять новозеландских долларов а на ее аверсе изображена Ее Величество королева Великобритании Елизавета II.

Фото: монета, посвященная 130-летию изобретения пневматических шин / Аgaunews

На реверсе можно найти надпись: 130 YEARS – PNEUMATIC TIRES и 1888-2018. Монета была создана в честь шотландского изобретателя Джона Данлопа, который в 1987 году решил натянуть на колесо трехколесного велосипеда своего сына широкие обручи, сделанные из шланга для поливки сада, и надуть их воздухом. А уже в следующем году Данлоп получил патент №10607 на изобретение автомобильных покрышек.

Монета выпущена тиражом в 500 экземпляров. В свободной продаже такой сувенир можно найти с ценником около 500 долларов.

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