Вона срібна, має номінал у 5 доларів, а коштує у 100 разів дорожче.

Компанія Art Mint з Парижу випустила сувенірну монету, присвячену 130-річчю винаходу пневматичної шини.

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Монета виготовлена зі срібла 999 проби, важить 65,6 грамів і має обід із гуми. Компанія Art Mint створила її за емітентом Ніуе – острівної країни, що живе “під крилом” Нової Зеландії і використовує новозеландську валюту. З цієї причини колекційна монета має номінал у п’ять новозеландських доларів а на її аверсі зображена Її Величність королева Великобританії Єлизавета II.

Фото: монета, присвячена 130-річчю винайденя пневматичних шин / Аgaunews

На реверсі можна знайти напис: 130 YEARS – PNEUMATIC TIRES та 1888-2018. Монета була створена на честь шотландського винахідника Джона Данлопа, котрий у 1987 році вирішив натягнути на колесо триколісного велосипеда свого сина широкі обручі, зроблені зі шланга для поливання саду, і надути їх повітрям. А вже наступного року Данлоп отримав патент №10607 на винахід автомобільних покришок.

Монета випущена накладом у 500 екземплярів. У вільному продажу такий сувенір можна знайти з цінником близько 500 доларів.

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