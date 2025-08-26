Фронтовые медики Харьковщины получили беспилотные мини-эвакуаторы

Партию машин для защитников приобрели волонтеры двух благотворительных фондов – Codeit4Life Ukraine и "Дари Добро".

Знаковый для Сил обороны поступок озвучил на своей ФБ-странице глава Харьковской областной военной администрации Олег Синеубов.

Читайте также Еще восемь наземных роботизированных машин получили допуск в армию

О производителях техники, как и о переданных моделях, ничего не сообщается. Однако по фото видно, что это малоразмерные и хорошо адаптированные для скрытой работы в складках местности низкоразмерные машины.

Фото: Харьковская ОВА

Есть как колесные, так и гусеничные машины с открытыми платформами для размещения раненых. Некоторые машины вообще выглядят игрушечными, но имеют платформы-трансформеры, что раскладываются до размеров, пригодных как для эвакуации людей, так и для подвоза в обратном направлении боекомплектов, продуктов, питьевой воды, медикаментов и тому подобное.

Читайте также В войска пойдет бронированная роботизированная амфибия UNEX UGV

Сообщается, что вся переданная техника имеет дистанционное управление. Такой фактор автономии минимизирует риски в операциях по спасению защитников.