В войска пойдет бронированная роботизированная амфибия UNEX UGV

Это не просто наземная техника. Платформа имеет статус амфибии, она легко передвигается по воде, плавням, болоту, трясине, преодолевает пески. Ей не мешает сложный рельеф поверхности или лед.

Минобороны Украины не расшифровывает тактико-технических характеристик, но они есть в описаниях производителя. Поэтому, это не малыш, как большинство ранее кодифицированных наземных роботизированных комплексов, а полноценная машина переднего края.

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Имея длину в 3,81 и ширину 2,5 м эта амфибия, несмотря на свою массивность, в складках рельефа не сильно упирается. Так, ее высота на полностью накачанных колесах 1,9 метра, но это по сравнению с другими колесными и гусеничными транспортерами практически вдвое меньше.

Бронированная платформа сухим весом 2100 кг способна транспортировать груз весом 1700 кг. Его размер вписывается во внутренние габариты 1050 х 3336 мм. Скорость не очень высокая – 20 км/час.

Здесь стоит два электромотора мощностью 32,7 кВт каждый. Они питаются от батареи Li-NMC емкостью 78 кВт, для зарядки (0% до 100%) требуется до 6 часов. Впрочем, ее автономность также 6 часов, что в условиях переднего края, рейдов или разведки актуально.

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Широкопрофильные шины (1800х600) низкого давления способствуют равномерному распределению массы между осями, что дает низкий удельный вес давления на поверхность почвы. Этот фактор знаковый тем, что платформа даже с грузом не активирует мины, предназначены для поражения автомобильной и бронированной техники

Также UNEX UGV имеет испытанный пояс радиоэлектронной защиты, надежную систему радиоуправления. Радиус действия дистанционного радиоуправления доходит до 10 км.



"С начала широкомасштабного вторжения оборонное ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны почти 80 наземных роботизированных комплексов украинского производства, из них полтора десятка – в 2025 году", – сообщил заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин.

Фото: UNEX