У війська піде броньована роботизована амфібія UNEX UGV

Це не просто наземна техніка. Платформа має статус амфібії, вона легко пересувається водою, плавнями, болотом, трясовиною, долає піски. Їй не стоїть на заваді складний рельєф поверхні чи крига.

Міноборони України не розшифровує тактико-технічних характеристик, але вони є в описах виробника. Отож, це не малюк, як більшість раніше кодифікованих наземних роботизованих комплексів, а повноцінна машина переднього краю.

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Маючи довжину в 3,81 та ширину 2,5 м ця амфібія, попри свою масивність, в складках рельєфу не сильно стовбичить. Так, її висота на повністю накачаних колесах 1,9 метра, але це у порівнянні з іншими колісними та гусеничними транспортерами практично удвічі менше.

Броньована платформа сухою вагою 2100 кг спроможна транспортувати вантаж вагою 1700 кг. Його розмір вписується у внутрішні габарити 1050 х 3336 мм. Швидкість не дуже висока – 20 км/год.

Тут стоїть два електромотори потужністю 32,7 кВт кожен. Вони живляться від батареї Li-NMC місткістю 78 кВт, для зарядки (0% до 100%) потрібно до 6 годин. Втім, її автономність також 6 годин, що в умовах переднього краю, рейдів чи розвідки актуально.

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Широкопрофільні шини (1800х600) низького тиску сприяють рівномірному розподілу маси між осями, що дає низьку питому вагу тиску на поверхню ґрунту. Цей фактор знаковий тим, що платформа навіть з вантажем не активує міни, призначені для ураження автомобільної та броньованої техніки

Також UNEX UGV має випробуваний пояс радіоелектронного захисту, надійну систему радіоуправління. Радіус дії дистанційного радіокерування доходить до 10 кілометрів.



"З початку широкомасштабного вторгнення оборонне відомство кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони майже 80 наземних роботизованих комплексів українського виробництва, з них півтора десятка – у 2025 році", – повідомив заступник міністра оборони України Валерій Чуркін.

Фото: UNEX