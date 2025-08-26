Укр
Фронтові медики Харківщини отримали безпілотні міні-евакуатори

Відразу десять бойових підрозділів Харківської ділянки фронту отримали наземні роботизовані машини для евакуації поранених з передової до безпечної зони.
На Харківську ділянку фронту волонтери підвезли роботизовані евакуаційні комплекси - Auto24

ФОТО: Харківська ОВА|

В основному тут колісні наземні комплекси евакуації, але є й з гусеничною ходовою

Партію машин для захисників придбали благодійники двох доброчинних фондів – Codeit4Life Ukraine та "Даруй Добро".

Знаковий для Сил оборони вчинок озвучив на своїй ФБ-сторінці очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьоубов.

Про виробників техніки, як і про передані моделі, нічого не повідомляється. Однак з фото видно, що це малорозмірні та добре адаптовані для прихованої роботи в складках місцевості низькорозмірні машини.

Фото: Харківська ОВА

Є як колісні, так і гусеничні машини з відкритими платформами для розміщення поранених. Деякі машини взагалі виглядають іграшковими, але мають платформи-трансформери, що розкладаються до розмірів, придатних як для евакуації людей, так і для підвезення у зворотному напрямку боєкомплектів, харчів, питної води, медикаментів тощо.

Повідомляється, що вся передана техніка має дистанційне керування. Такий фактор автономії мінімізує ризики в операціях з порятунку захисників.

