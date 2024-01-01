Фургоны Peugeot Expert достались наземным службам авиабригад

Все десять машин закуплено за донаты отзывчивых людей – с зарплат, пенсий, стипендий. Об этом сообщает на своей ФБ-странице пресс-служба Фонда.

Поступили авиаторам фургоны Peugeot Expert. В транспортных пакетах для подразделений Сил обороны они встречаются не часто. В этом году в редакционных лентах новых эти машины группы LCV вообще не засветились. Это – впервые.

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Фургоны хотя и гражданского исполнения, без полного привода, но очень хорошо подходят для военной логистики. В первую очередь из-за мощного дизельного двигателя, прочной конструкции и продуманной эргономики рабочего места водителя.

В моторной нише Peugeot Expert есть современный 2-литровый дизельный двигатель BlueHD мощностью 145 л.с. и 340 Нм крутящего момента. Благодаря такому потенциалу и удачно подобранной 6-ступенчатой механической коробке передач фургон имеет уверенное ускорение, легко преодолевает подъемы при полной загрузке.

Паспортная максимальная скорость в 170 км/ч авиаторам, конечно, не нужна, но быстро доставлять грузы по дорогам с твердым покрытием скоростные характеристики не лишние. Тем более, что это довольно экономичный транспорт по расходам топлива.

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В версии Expert L2 среднее потребление дизеля держится в пределах 7,4-8,0 л дизеля на 100 км. А в исполнении Expert L3 - 7,7-8,1 литра на 100 км. Эти показатели обусловлены инновационным решением, реализуемых в двигателях Peugeot.

Имея топливный бак на 69 литров, Peugeot Expert без дозаправки может пройти более 700 километров, что в военной логистике очень важно.

Техника уже принята представителями ВВС Украины и отбыла в подразделения, перечислять которых нет необходимости. Главное, что техника не сегодня-завтра уже будет в работе.