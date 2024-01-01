Фургони Peugeot Expert дісталися наземним службам авіабригад

Усі десять машин закуплено за донати чуйних людей – з зарплат, пенсій, стипендій. Про це повідомляє на своїй ФБ-сторінці пресслужба Фонду.

Надійшли авіаторам фургони Peugeot Expert. В транспортних пакетах для підрозділів Сил оборони вони зустрічаються не часто. Цьогоріч в редакційних стрічках нових ці машини групи LCV взагалі не засвітилися. Це – вперше.

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Фургони хоча й цивільного виконання, без повного приводу, але дуже добре підходять для військової логістики. В першу чергу через потужний дизельний двигун, міцну конструкцію та продуману ергономіку робочого місця водія.

В моторній ніші Peugeot Expert є сучасний 2-літровий дизельний двигун BlueHD потужністю 145 к.с. й 340 Нм крутного моменту. Завдяки такому потенціалу та вдало підібраній 6-ступеневій механічній коробці передач фургон має впевнене прискорення, легко долає підйоми при повному завантаженні.

Паспортна максимальна швидкість в 170 км/год авіаторам, звісно, не потрібна, але швидко доставляти вантажі по дорогах з твердим покриттям швидкісні характеристики не зайві. Ти паче, що це доволі економічний транспорт за витратами палива.

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У версії Expert L2 середнє споживання дизеля тримається в межах 7,4-8,0 л дизеля на 100 км. А в виконанні Expert L3 - 7,7-8,1 літра на 100 км. Ці показники обумовлені інноваційним рішенням, що реалізуються у двигунах Peugeot.

Маючи паливний бак на 69 літрів, Peugeot Expert без дозаправлення може пройти понад 700 кілометрів, що у військовій логістиці дуже важливо.

Техніка вже прийнята представниками ВПС України й відбула в підрозділи, перераховувати яких немає потреби. Головне, що техніка не сьогодні-завтра уже буде в роботі.