Скільки коштуватиме в Україні новий Peugeot Expert

Peugeot Expert 2024 буде доступний українським покупцям з турбодизелем 2.0 BlueHDi 145, стандартним кузовом L2 або збільшеним L3. Вартість автомобіля в Україні стартує від 1 289 400 гривень.

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У оновленого Expert змінений дизайн, покращений салон, натомість залишаються практичність та надійність. Він отримав оновлену передню частину – фари та декоративна планка решітки радіатора, що наче прикрашена слідами від «пазурів лева». Як і інші сучасні моделі Peugeot, з’явився повністю оновлений логотип та змінений передній бампер.

Всередині фургон отримав нове кермо з широкими спицями, сидіння оббиті тканиною Curitiba Triton задля надійної фіксації тіла та підвищеної зносостійкісті. Також з’явився сенсорний 10-дюймовий дисплей мультимедійної системи, підтримку бездротового підключення Android Auto Apple CarPlay, а також повністю цифрова 10-дюймову панель приладів.

Peugeot Expert в Україні буде пропонуватись з дизельним двигуном 2.0 BlueHDi 145 у поєднанні з 6-ступеневою механічною коробкою перемикання передач. В базі – системи ABS та ESP, фронтальні подушки безпеки водія та пасажира, кондиціонер, мультимедійна система з сенсорним 10-дюймовим дисплеєм, цифрова 10-дюймова панель приладів, круїз-контроль, бортовий комп’ютер, датчик світла та датчик дощу, суцільнометалева перегородка між вантажним відсіком та салоном, камера заднього огляду та задні датчики паркування тощо.

На вибір тип кузова – стандартний кузов L2 або збільшений кузов L3; причому останній готовий запропонувати максимальний корисний об’єм до 6,6 куб. м та можливість перевезення довгомірів аж до 4 метрів.

Вартість автомобіля складає (в залежності від типу кузова):

2.0 BlueHDi 145 МКПП-6 L2 – від 1 289 400 гривень

2.0 BlueHDi 145 МКПП-6 L3 – від 1 334 200 гривень

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Серед опцій – захисне дерев’яне покриття підлоги і бокових стінок вантажного відділення, задні двостулкові засклені дверцята з обігрівом та склоочисником, додаткові зсувні бокові дверцята зліва, багатофункціональна кабіна «Moduwork» (сидіння водія з регулюванням по висоті та підлокітником, збільшене 2-місне пасажирське сидіння, відкидний столик формату А4), пакет «Оглядовість» (передні датчики паркування, система моніторингу «сліпих зон» дзеркал, протитуманні фари), пакет «Безпека» (попередження про зміну смуги руху та утримування в смузі руху, система автоматичного екстреного гальмування, розпізнавання втоми водія, адаптивне дальнє світло, система розпізнавання дорожніх знаків) та багато іншого.