Оновлений Peugeot Partner отримав оригінальний вигляд та український цінник

Оновлений Peugeot Partner зберіг усі ключові переваги та додав кілька важливих оновлень: змінений дизайн, покращений салон, новітні технології.

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Partner отримав повністю змінену передню частину, що максимально відповідає новому дизайнерському стилю Peugeot: нові фари з оригінальним дизайном та логотип у вигляді щита, оновлений передній бампер.

В салоні Partner теж відбулось чимало змін. Найважливішим оновленням виступає широкоформатний 10-дюймовий дисплей (в залежності від версії), що дозволяє зручно керувати різноманітними налаштуваннями та додатковими функціями автомобіля. Також передбачена можливість бездротового підключення Apple CarPlay та Android Auto. Також встановлена цифрова панель приладів, комбіноване оздоблення сидінь тканинами Curitiba + Brasilia.

Peugeot Partner доступний українським покупцям з кількома варіантами кузовів та двигунів.

Стандартна версія Partner L1 має кузов довжиною 4,4 метра й забезпечує корисний об’єм вантажного відсіку до 3,8 куб. м та максимум 982 кг корисного навантаження. Серед оснащення – системи ABS та ESP, круїз-контроль з обмежувачем швидкості, фронтальні подушки безпеки, електричний підсилювач керма, електричні склопідйомники передніх дверей, кондиціонер, салон Peugeot i-Cockpit з компактним кермом спортивного типу, верхня полиця для документів, мультимедійна система з сенсорним 10-дюймовим дисплеєм, галогенові фари з системою автоматичного включення. Чисто вантажні особливості – відкидні задні дверцята (кут відкривання до 180 градусів), плафон освітлення вантажного відсіку, суцільна металева перегородка, шість анкерних кілець для фіксації вантажу тощо.

Версія Partner L2 пропонує збільшений кузов довжиною 4,75 метра й забезпечує корисний об’єм вантажного відсіку до 4,4 куб. м та максимум 900-921 кг корисного навантаження. Крім того, оснащення Partner L2 розширено наступним: пакет «Прохідність» (система Advanced Grip Control для оптимального зчеплення на слизькій дорозі, система допомоги при рушанні на підйомі та на спуску, збільшений кліренс), багатофункціональна 3-місна кабіна «Multiflex» (сидіння водія + два пасажира, центральне сидіння з відкидним столиком, крайнє пасажирське сидіння з можливістю складання для перевезення довгомірів), задні датчики паркування, протитуманні фари, збільшені шини тощо.

Покупці Partner можуть обрати один з двох варіантів силових агрегатів. Дизельний двигун доступний у двох варіантах потужності та у поєднанні з різними трансмісіями: або турбодизель 1.5 BlueHDi 100 S&S (100 к.с. та 250 Нм) у парі з механічною 6-ступеневою коробкою перемикання передач, або турбодизель 1.5 BlueHDi 130 S&S (130 к.с. та 300 Нм) у парі з автоматичною 8-ступеневою коробкою перемикання передач.

Вартість автомобіля буде залежати від комбінації версії/кузову та силового агрегату:

1.5 BlueHDi 100 S&S МКПП-6 L1 – від 902 100 гривень;

1.5 BlueHDi 100 S&S МКПП-6 L2 – від 981 700 гривень;

1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 L2 – від 1 088 300 гривень.

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Вантажопасажирська версія Partner CrewCab має збільшений кузов L2, зручний 5-місний салон (два передні сидіння + окремий 3-місний розкладний задній диван), бокові подушки безпеки, засклені зсувні дверцята справа/зліва тощо. Корисний об’єм вантажного відділення складає 4 куб. м, корисне навантаження – до 840 кг.

Вартість Partner CrewCab 1.5 BlueHDi 100 S&S МКПП-6 L2 – від 1 025 600 гривень.

Також доступна електрична версія e-Partner за збільшеним акумулятором ємністю 54 кВт*год., завдяки чому нормативний запас ходу зріс до 330 км.

Електромобіль PEUGEOT e-Partner пропонується українським покупцям з електромотором потужністю 100 кВт (136 к.с.) та у виконанні L2, що означає широкий перелік оснащення й гарні експлуатаційні показники: корисний об’єм вантажного відділення до 4,4 куб. м, корисне навантаження до 691 кг, передбачена можливість перевезення довгомірів до 3,4 м.

Вартість Нового 100% електричного e-Partner 100/136 54 kWh L2 – від 1 346 000 гривень.