Обновленный Peugeot Partner получил оригинальный вид и украинский ценник

Обновленный Peugeot Partner сохранил все ключевые преимущества и добавил несколько важных обновлений: измененный дизайн, улучшенный салон, новейшие технологии.

Также интересно сколько стоит обновленный Citroen Berlingo

Partner получил полностью измененную переднюю часть, что максимально соответствует новому дизайнерскому стилю Peugeot: новые фары с оригинальным дизайном и логотип в виде щита, обновленный передний бампер.

В салоне Partner тоже произошло немало изменений. Важнейшим обновлением выступает широкоформатный 10-дюймовый дисплей (в зависимости от версии), позволяющий удобно управлять различными настройками и дополнительными функциями автомобиля. Также предусмотрена возможность беспроводного подключения Apple CarPlay и Android Auto. Также установлена цифровая панель приборов, комбинированная отделка сидений тканями Curitiba + Brasilia.

Peugeot Partner доступен украинским покупателям с несколькими вариантами кузовов и двигателей.

Стандартная версия Partner L1 имеет кузов длиной 4,4 метра и обеспечивает полезный объем грузового отсека до 3,8 куб. м и максимум 982 кг полезной нагрузки. Среди оснащения – системы ABS и ESP, круиз-контроль с ограничителем скорости, фронтальные подушки безопасности, электрический усилитель руля, электрические стеклоподъемники передних дверей, кондиционер, салон Peugeot i-Cockpit с компактным рулем спортивного типа, верхняя полка для документов, мультимедийная система с сенсорным 10-дюймовым дисплеем, галогеновые фары с системой автоматического включения. Чисто грузовые особенности – откидная задняя дверь (угол открывания до 180 градусов), плафон освещения грузового отсека, сплошная металлическая перегородка, шесть анкерных колец для фиксации груза и т.д.

Версия Partner L2 предлагает увеличенный кузов длиной 4,75 метра и обеспечивает полезный объем грузового отсека до 4,4 куб. м и максимум 900-921 кг полезной нагрузки. Кроме того, оснащение Partner L2 расширено следующим: пакет "Проходимость" (система Advanced Grip Control для оптимального сцепления на скользкой дороге, система помощи при трогании на подъеме и на спуске, увеличенный клиренс), многофункциональная 3-местная кабина "Multiflex" (сиденье водителя + два пассажира, центральное сиденье с откидным столиком, крайнее пассажирское сиденье с возможностью складывания для перевозки длинномеров), задние датчики парковки, противотуманные фары, увеличенные шины и тому подобное.

Покупатели Partner могут выбрать один из двух вариантов силовых агрегатов. Дизельный двигатель доступен в двух вариантах мощности и в сочетании с различными трансмиссиями: или турбодизель 1.5 BlueHDi 100 S&S (100 л.с. и 250 Нм) в паре с механической 6-ступенчатой коробкой переключения передач, или турбодизель 1.5 BlueHDi 130 S&S (130 л.с. и 300 Нм) в паре с автоматической 8-ступенчатой коробкой переключения передач.

Стоимость автомобиля будет зависеть от комбинации версии/кузова и силового агрегата:

1.5 BlueHDi 100 S&S МКПП-6 L1 – от 902 100 гривен;

1.5 BlueHDi 100 S&S МКПП-6 L2 – от 981 700 гривен;

1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 L2 – от 1 088 300 гривен.

Также интересно какие еще новинки предлагает Peugeot в Украине в этом году

Грузопассажирская версия Partner CrewCab имеет увеличенный кузов L2, удобный 5-местный салон (два передних сиденья + отдельный 3-местный раскладной задний диван), боковые подушки безопасности, застекленные сдвижные двери справа/слева и тому подобное. Полезный объем грузового отделения составляет 4 куб. м, полезная нагрузка – до 840 кг.

Стоимость Partner CrewCab 1.5 BlueHDi 100 S&S МКПП-6 L2 – от 1 025 600 гривен.

Также доступна электрическая версия e-Partner с увеличенным аккумулятором емкостью 54 кВт*ч, благодаря чему нормативный запас хода вырос до 330 км.

Электромобиль PEUGEOT e-Partner предлагается украинским покупателям с электромотором мощностью 100 кВт (136 л.с.) и в исполнении L2, что означает широкий перечень оснащения и хорошие эксплуатационные показатели: полезный объем грузового отделения до 4,4 куб. м, полезная нагрузка до 691 кг, предусмотрена возможность перевозки длинномеров до 3,4 м.

Стоимость Нового 100% электрического e-Partner 100/136 54 kWh L2 – от 1 346 000 гривен.