Оновлений Peugeot Traveller отримав великого лева на решітці та гривенву ціну

Оновлений Peugeot Traveller буде доступний в Україні з максимально потужним турбодизельним двигуном BlueHDi 177 та з найбільшим кузовом L3, в одній з двох комплектацій – Business або Allure.

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Повнорозмірний вен Peugeot Traveller отримав повністю змінену передню частину кузова – фари з потрійними слідами «кігті лева», великий логотип голови лева та передній бампер.

Всередині стала доступна мультимедійна система з 10-дюймовим дисплеєм, бездротове підключення Android Auto та Apple CarPlay, повністю цифрова 10-дюймова панель приладів, нове зручне кермо з підігрівом.

Завдяки великому кузову L3 довжиною 5,33 метра, Traveller пропонує просторий салон для 7-8-9 людей (залежно від виконання) й при цьому залишається вдосталь місця в багажнику для валіз.

Traveller доступний в Україні з турбодизельним двигуном 2.0 BlueHDi 177 (потужність 177 к.с. та крутний момент 400 Нм), що працює у парі з традиційною гідромеханічною 8-ступеневою АКПП.

Traveller пропонується у двох комплектаціях – Business або Allure. Перша стане непоганим вибором для перевезення делегацій партнерів по бізнесу, друга вразить розкішним оздобленням та максимальною увагою до дрібниць.

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Traveller в комплектації Business пропонує: системи ABS та ESP, допомогу при рушанні на підйомі, круїз-контроль з обмежувачем швидкості, функцію нагадування про необхідність зупинки та перерви «на каву», фронтальні подушки безпеки, бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира, надувні шторки безпеки, двозонний клімат-контроль, додатковий кондиціонер для заднього ряду сидінь, камеру заднього огляду, задні датчики паркування, підігрів керма та передніх сидінь, праві та ліві бокові зсувні двері, оздоблення сидінь тканиною, другий та третій ряд сидінь – тримісні дивани з складаною спинкою 1/3-2/3, мультимедійну система з сенсорним 10-дюймовим дисплеєм, управління на кермі, бездротове підключення Android Auto та Apple CarPlay, цифрову 10-дюймова панель приладів, світлодіодні фари EcoLED, сталеві 17-дюмові колісні диски.

Ціна Peugeot Traveller L3 2.0 BlueHDi 177 S&S АКП-8 Business – від 1 769 200 гривень.

Peugeot Traveller в комплектації Allure додає: бокові подушки безпеки для передніх та задніх пасажирів, бездротову зарядку для мобільних телефонів, систему моніторингу «сліпих зон» дзеркал, передні та задні датчики паркування, безключовий доступ, систему Grip Control для їзди по бездоріжжю, розетка 220V, праві та ліві бокові зсувні двері з електроприводом, оздоблення сидінь шкірою, другий та третій ряд сидінь – тримісні дивани з окремими сидіннями та можливістю поздовжнього регулювання, навігаційну система, легкосплавні 17-дюймові колісні диски, додаткове тонування бокових вікон та заднього скла, шторки від сонця на бокових вікнах.

Ціна Peugeot Traveller L3 2.0 BlueHDi 177 S&S АКП-8 Allure – від 2 102 900 гривень.