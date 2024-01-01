Обновленный Peugeot Traveller получил большого льва на решетке и гривенную цену

Обновленный Peugeot Traveller будет доступен в Украине с максимально мощным турбодизельным двигателем BlueHDi 177 и с самым большим кузовом L3, в одной из двух комплектаций – Business или Allure.

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Полноразмерный вен Peugeot Traveller получил полностью измененную переднюю часть кузова – фары с тройными следами "когти льва", большой логотип головы льва и передний бампер.

Внутри стала доступна мультимедийная система с 10-дюймовым дисплеем, беспроводное подключение Android Auto и Apple CarPlay, полностью цифровая 10-дюймовая панель приборов, новый удобный руль с подогревом.

Благодаря большому кузову L3 длиной 5,33 метра, Traveller предлагает просторный салон для 7-8-9 человек (в зависимости от исполнения) и при этом остается достаточно места в багажнике для чемоданов.

Traveller доступен в Украине с турбодизельным двигателем 2.0 BlueHDi 177 (мощность 177 л.с. и крутящий момент 400 Нм), работающий в паре с традиционной гидромеханической 8-ступенчатой АКПП.

Traveller предлагается в двух комплектациях – Business или Allure. Первая станет неплохим выбором для перевозки делегаций партнеров по бизнесу, вторая поразит роскошным убранством и максимальным вниманием к мелочам.

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Traveller в комплектации Business предлагает: системы ABS и ESP, помощь при трогании на подъеме, круиз-контроль с ограничителем скорости, функцию напоминания о необходимости остановки и перерыва "на кофе", фронтальные подушки безопасности, боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, надувные шторки безопасности, двухзонный климат-контроль, дополнительный кондиционер для заднего ряда сидений, камеру заднего вида, задние датчики парковки, подогрев руля и передних сидений, правые и левые боковые сдвижные двери, отделка сидений тканью, второй и третий ряд сидений – трехместные диваны со складной спинкой 1/3-2/3, мультимедийную система с сенсорным 10-дюймовым дисплеем, управление на руле, беспроводное подключение Android Auto и Apple CarPlay, цифровую 10-дюймовая панель приборов, светодиодные фары EcoLED, стальные 17-дюймовые колесные диски.

Цена Peugeot Traveller L3 2.0 BlueHDi 177 S&S АКП-8 Business – от 1 769 200 гривен.

Peugeot Traveller в комплектации Allure добавляет: боковые подушки безопасности для передних и задних пассажиров, беспроводную зарядку для мобильных телефонов, систему мониторинга "слепых зон" зеркал, передние и задние датчики парковки, бесключевой доступ, систему Grip Control для езды по бездорожью, розетка 220V, правые и левые боковые сдвижные двери с электроприводом, отделка сидений кожей, второй и третий ряд сидений – трехместные диваны с отдельными сиденьями и возможностью продольной регулировки, навигационную систему, легкосплавные 17-дюймовые колесные диски, дополнительная тонировка боковых окон и заднего стекла, шторки от солнца на боковых окнах.

Цена Peugeot Traveller L3 2.0 BlueHDi 177 S&S АКП-8 Allure – от 2 102 900 гривен.